大連隊將參加全運會？沒錯。17日下午，大連博陽將迎來全運會男足城市組資格賽，主場對陣梅縣鐵漢。如能順利晉級，「大連」的旗號將首次飄揚在全運會賽場上。

為進一步宣傳「全民全運」、「全民足球」的理念，第十三屆全運會上，首次增設了男足城市組比賽。一直以來，全運會都是以省、市、自治區和行業體協等為單位組隊參加，但新增的男足城市組比賽十分特殊，各參賽隊首先是代表城市。

根據足協公佈的比賽設置方案，同一會員協會最多只能有一支球隊參加資格賽，而對於來自同一個省份的參賽球隊數量，足協並未做出限制。這實際上已經「突破」了原有的省隊概念。即將為爭奪全運會正賽資格而展開淘汰的16支球隊當中，就包括兩支上海球隊、兩支廣東球隊。成績最終計入省里，但在全運會賽場上，他們前所未有地為城市而戰。

全運會男足城市組資格賽是在晉級足協杯第二輪的16支中乙或業餘球隊之間展開，通過主客場兩回合的淘汰，決出8支球隊參加全運會男足城市組正賽。大連博陽在順利淘汰了武漢楚風合力后，獲得了資格賽門票，他們將先主后客，於17日、31日與梅縣鐵漢展開兩回合的爭奪。如能更進一步，全運會賽場上，將首次出現一支「大連隊」。

歷屆全運會上，遼寧代表團都是強有力競爭者，其中，大連籍教練員、運動員做出了非常大的貢獻。男足項目上，2001年科薩率領以實德隊員為主，遼足、金德隊員為輔的遼寧隊超強陣容，一舉奪冠；2013年，以阿爾濱隊員為班底的遼寧隊奪得U18比賽冠軍、U20比賽亞軍，至今都歷歷在目。

這次，由於男足城市組別賽事的設立，大連有望在全運會上首次打出城市的旗號，足球城有望在全運會足球新增項目上再展示一次自己的力量。博陽即將迎來的兩回合較量，至關重要。

目前排名中乙南區第二的梅縣鐵漢實力不俗，但博陽更進一步的慾望十分強烈。俱樂部總經理呂楓表示，能夠代表大連參加全運會比賽，這樣的機會前所未有。全隊一定會竭盡全力，爭取佳績，為大連爭得榮譽。