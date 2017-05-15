勒索病毒肆虐 金管會：目前未有金融業受害NOWnews今日新聞 (2017-05-15 13:40)
針對「WanaCrypt0r 2.0」勒索電腦病毒在全球肆虐，並傳出台灣也是受害國之一，金融業也備戰，金管會主委李瑞倉15日則表示，目前沒有聽到有金融單位遭駭客入侵的情況，但已提醒金融業做好萬全應變準備。
立法院財委會15日審查「中華民國104年度中央政府總決算審核」，李瑞倉赴立法院財委會備詢。對於勒索電腦病毒在全球肆虐，李瑞倉受訪時表示，目前沒有聽到有金融單位遭駭客入侵的情況。
金管會指出，金融單位軟體都有在更新，通常也會控管行員不能隨意安裝軟體，資訊安全防護標準較高，同時，包括網路銀行、ATM等都放在伺服器，目前未有金融機構遭受勒索病毒攻擊的情況傳出。
至於金管會是否會成立專案小組因應？李瑞倉說，目前沒有金融單位受害，因此還不到需要成立專案小組的程度，但已請各金融單位及業者做好應變準備。
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