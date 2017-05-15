▲博客來2017曬書特賣將自5月16日起開跑，超過4萬種圖書雜誌，祭出最低49元起的優惠價格，單筆訂單消費滿1千元再送1百元購物金。（圖／博客來提供）

每年夏天各式書展、動漫展是許多書迷引頸期盼的活動，不僅實體書店業者紛紛推出舊書拍賣，就連網購業者也舉辦曬書特賣，集結生活休閒、飲食、童書、語言等類別超過4萬種圖書，不僅可享指定書籍任3本優惠價、最低49元起的優惠價格，單筆消費滿額還送購物金，滿足消費者1年閱讀、學習所需，還可省荷包。

博客來2017曬書特賣自5月16日起到7月27日，集結生活休閒、飲食、童書、語言等類別，超過4萬種圖書雜誌，包含繁體書、簡體書、外文書等，祭出最低49元起的優惠價格，單筆訂單消費滿1千元再送1百元購物金，讓民眾可以輕鬆閱讀。



博客來表示，今年參展的中文書品項超過2.2萬種，相較去年參展數大幅增加6成。近年曬書節的搶購重點包含食譜書、童書、語言學習書等類型，其中，食譜書參展品項數不僅較去年增加3成，更涵蓋最熱銷的麵包甜點類食譜，讀者可以挖寶找到許多出版時間在半年以內的新書。

此外，隨著少子化發展，家長們越來越重視孩童教育。博客來指出，童書類嚴選也是今年成長幅度最高的童書類型，包含知識繪本、兒童英語學習、青少年冒險小說等熱賣品項。此外，在語言學習類方面，今年1至4月銷售成長顯著，韓語學習成長6成、英語和日語各成長1成，各式檢定書也持續暢銷。



博客來表示，2017曬書特賣以「你想要的，書裡都有」為號召，鼓勵民眾盡享閱讀樂趣。除了依商品單價、折扣區間和書籍種類進行分類，更特別規畫合購活動，可享指定書籍任3本199、399、699元不等的優惠價，以最划算的組合將精選書籍通通打包。