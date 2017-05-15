（中央社記者韋樞台北15日電）房屋代銷家數減少，各建案去化不易，必須採取更精準行銷方式。信義房屋旗下信義代銷表示，應用全房產理念整合大量物件資源，擴大來客數和去化速度，代銷趨勢正在改變中。



信義代銷總經理李少康表示，根據內政部最新統計，今年第1季全國不動產代銷業備查家數570家，相較於2015年第3季的642家，為近3年最低量，顯見傳統代銷模式的銷售手法需要更新、更精準。



李少康指出，信義代銷以流程、制度及系統化逐步建立代銷「全房產」的架構及機制，發展出「品牌資源」、「通路整合」、「網路行銷」、「客戶大數據」等四大架構。透過集團資源整合，各分店引入的客源為「中工水研」、「名軒濡山」等代銷案提高成交比，創造高銷售率。



他說，去年北市民生社區的中華工程(2515)興建的「中工常翠」在全房產效益助攻下，4個月內迅速完銷，同為中華工程的「中工水研」再度與信義代銷合作，自今年2月底進場後不用3個月，來客占比達6成，成交客戶占比超過4成以上皆來自全房產通路客戶，其中多是士林、天母地區分店長期經營的客戶。



位於文山區總價高達4000多萬元的「名軒濡山」屬高單價、高總價個案，以讓利求去化卻仍不敵房市買氣緩步；但應用信義全房產模式後，透過分店長期經營的客戶、官網的網路行銷，加上信義代銷的專業行銷，吸引來自其他區域的消費者，目前全房產客戶占成交比重6成，締造出不錯的的銷售業績。



他分析，整體房地產市場都面臨客戶難尋、成交時間持續拉長的窘境，信義代銷以集團全台433家直營門市優勢，擁有大量潛在客戶，結合品牌資源、通路整合的全房產銷售模式，如此可大量成功複製，進而產生平台的雙邊效應，讓代銷個案在房市低迷下拉出紅盤。1060515