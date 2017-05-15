5月13日，全新升級的2017康比特陽光健身大賽城市賽在長春和泰州雙線啟動，全面拉開面向3000萬健身人群、國內最大規模的系列健身賽事的大幕。接下來的幾個月，將有超過十萬人次的健身愛好者及專業選手在全國13個省份、30多個城市的賽區進行多達131場的健身比拼。

2017康比特陽光健身大賽城市賽長春站冠亞季軍獲得康比特營養品支持

陽光健身大賽前身是陽光教練大賽，由運動營養領導品牌康比特於2009年發起並主辦，至今已成功舉辦了八屆。八年來，陽光教練大賽為全國健身健美選手及愛好者搭建了一個展示實力、交流技藝的舞台，為全社會構築了一個推廣健身健美運動、傳播科學健康理念的平台，一直是健身健美界最具知名度和影響力的大眾健身IP賽事。

從陽光教練大賽到陽光健身大賽，賽事規模不斷擴大、比賽場地更加多元、比賽類型逐年豐富、賽事理念不斷升級、賽事承辦機構全面開放。陽光健身大賽的參賽者涵蓋國家健美隊隊員、健身俱樂部教練及普通健身愛好者等各類健身人群，一顆熱愛健身的心，就是參賽的入場券。與陽光健身大賽一起走過8年時光的中國健美協會副主席、康比特董事長兼總經理白厚增博士在陽光健身大賽戰略發佈會上表示：「我們希望將陽光健身大賽打造成全國3000萬健身人群的專屬盛典，大家可以在健身人群自己的節日里盡情的展示形體、交流分享、互動比拼。2017康比特陽光健身大賽不忘初心、不斷調整、繼續升級，與國內各大一流健身俱樂部攜手，響應全民健身號召，為廣大健身人群服務。」

2017康比特陽光健身大賽分為俱樂部賽、高校賽、城市賽及年終總決賽。過去的兩個月，四十多場俱樂部賽已經先期在各地舉行，眾多健身愛好者通過BSS體能三項（波比跳、三向仰卧起坐、酒杯深蹲）及平板支撐的比拼，展示了實力，挑戰了自我。而此次啟動的城市賽將在全國十所城市陸續開展，選手們將通過時尚體型秀的形式進行角逐。每個城市各項目、級別的前六名將獲得直接晉級陽光健身年度總決賽的資格。

康比特熾金系列 中國健美隊官方唯一指定運動營養品

創立16年以來，康比特始終致力於為專業運動員和大眾健身人士提供專業高效的運動營養產品及綜合健康解決方案。未來，康比特將進一步加碼，在堅守運動營養品研發創新的基礎上，積極地融入全體育生態鏈，在包括賽事運營、國民體質檢測、運動項目培訓等多個細分領域內發力，共創大體育時代的輝煌。