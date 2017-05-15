昨日曼城官方已宣布薩巴萊塔即將離隊，隨後阿根廷人的曼城隊友們也向他表示感激，動情告別。

薩巴萊塔在曼城和阿根廷的隊友席爾瓦在接受賽后採訪時說道：「對我來說，薩巴萊塔這樣的球員是令人難以置信的，他和我一起並肩作戰了7年，」席爾瓦繼續說道「能和他這樣的球員每天在一起讓我感到十分驕傲。對他我想說的只有感激。」

同樣和薩巴萊塔一同征戰多年，僅僅比他早加盟曼城9天的隊長孔帕尼同樣對老搭檔的離開表示不舍，並對他表示感激。而當被問道如何評價薩巴萊塔為曼城做出的貢獻時，孔帕尼說道：「即使只是上場幾分鐘，他也能最大程度地為球隊做出貢獻。他所展現的品質正是球迷們喜愛這傢俱樂部的原因。他十分堅強，即使在看起來沒有勝算的拼搶中，他也能奮力拚下球權。他對俱樂部的責任感和激情是無可比擬的。」

而對於老隊友的離開，孔帕尼打趣說道：「我們幾乎每場比賽都有那麼5分鐘只能10人應戰，因為他總需要去場下治療！我可沒法預測他的職業生涯。」孔帕尼又突變柔情道「我能說的只有不舍我們共同經歷的這段歲月。而他，他擁有一位曼城傳奇所應具備的所有品質。」

曼城三位功勛間的戰友情令人動容，今後三人雖各為其主，但仍會一同為了自己的足球理想一齊奮鬥在綠茵場上。

（Austin）