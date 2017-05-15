文章來源：中國智力運動網

5月14日，「四川航空杯」2017國際象棋亞洲個人錦標賽在成都雅居樂豪生大酒店結束了第三輪的較量。男子組領先的和棋，落後的贏棋，局面更加混亂。反觀女子組，不管風雲如何變幻，雷挺婕一路摧城撥寨未嘗敗績。

今天男子的前5台棋手全部打平，其中包括中國的小將白金石、韋奕、余泱漪和卜祥志。理論上他們的名次沒有變化。但在第6台作戰的王皓在今天的比賽中戰勝對手，積分達到2.5分躋身第一集團。這樣，在積分榜上，並列第一的棋手已經有6人之多，其中有兩位中國棋手，分別是白金石和王皓，還有兩名印度棋手，一位蒙古棋手，一位伊朗棋手。

有近三分之一的棋手積2.0，在第一集團的後方虎視眈眈。中國年輕的小將表現不錯，徐英倫、李荻、徐翔宇、張子佶以及成名大將余泱漪、卜祥志等人均在其列。

女子組的比賽中，雷挺婕今天執白戰勝對手，繼續在碾壓對手中前行。全場保持不敗的只有她和越南棋手Pham Le Thao Nguyen。

跟小雷遙遙呼應的中國棋手是肖依依，她在今天的比賽中戰勝了一位印度棋手。同樣獲勝的還有任肖伊，她在今天的戰鬥中戰勝小將文弈力，李雪怡在比賽中戰勝一位吉爾吉斯斯坦棋手。老將劉適蘭發揮欠佳，執白不敵菲律賓棋手。

3輪過後，公開組積分榜如下：

女子組積分榜如下：

本次比賽由亞洲國際象棋聯合會、成都市人民政府、國家體育總局棋牌運動管理中心主辦，中國國際象棋協會、成都市體育局承辦，成都棋院、成都市棋類協會協辦。