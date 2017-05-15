稿件來源：新浪微博

看到拉維奇那張照片以及相關討論，我第一反應是想到我的朋友，一位曾在西班牙留學的體育媒體圈人士曾經的微博，微博大意是說曾有過西班牙大學教授在教室里說中國人眼睛小令其反感。然後第二反應，我是去看別人怎麼說，我看到了很多觀點。最後我形成自己的判斷。

我的判斷是，拉維奇拍了一張會引起爭議的照片，球員本人、攝影團隊、俱樂部在處理拍攝問題上缺少相關判斷力，最終拉維奇和俱樂部澄清和道歉。這張照片中的動作，也就是將眼睛外眼角往外拉，做出眼睛小的樣子，是被一些人用做歧視亞洲人的動作，但這並不能構成「拉維奇歧視中國人」的判斷。

我讚成克韓老師的觀點，他是我非常尊敬的一位富有學術精神並經常輸出正確價值觀的媒體前輩，他認為是否是歧視性語言不應該根據主觀來判斷，但他也表示，他並不是在說，不論在任何場合說出歧視性語言就是歧視。我也非常讚成梁宏業老師做出的善意的推斷，並提供了很多論據，儘管這些觀點會招致一些人對他的攻擊，認為他是在「洗地」，但梁老師一直是正直與洒脫的，不會因為別人的冒犯而改變觀點。

拉維奇做了一個動作，動作本身有它的一些含義，其中的含義使之不合時宜，他需要為此負責，最後他迅速的做出了回應，這點值得讚許。然而，我們不能藉此就說「他賺著中國人的錢歧視中國人」，這個表述里，主謂賓結構里只有主語是基於事實描述的。謂語「歧視」，是個表示主觀行為的動詞，我們不能從一張中國俱樂部拍攝的本要給中國人看的照片就來認定拉維奇有主觀歧視行為；賓語「中國人」，更是不確定的。我認為相關媒體這麼做，是不值得讚揚的，是在標題黨，嘩眾取寵，是在帶節奏。

這樣的後果，是在給一些不明就裡的人增加仇恨的種子。這是非常糟糕的行為。為什麼不能做善意的推論，做客觀的描述呢？

種族歧視現在在中國是逐漸有輿論市場的，因為各種各樣的歧視已經有了非常廣闊的市場。地域歧視自不必說，你就看知乎，這個號稱是高知用戶聚集地的一個社區型產品里，反對穆斯林居然是社區里非常政治正確的，這是赤裸裸的民族歧視、宗教歧視，和種族歧視一樣是錯誤的。

人作為群居型物種，總是對與自己不一樣的人有本能的隔閡，發展下去就會是反對、排斥、詆毀、歧視……但反對、排斥、詆毀、歧視是對人類的和平與發展有害的，所以教育讓人學會包容。誠然，我也有顆這樣的心，更有張刻薄的嘴，我喜歡狗但討厭小區里某一隻臟狗，我喜歡BigBang和全智賢但討厭在北京那些說話大聲不講文明的韓國人，我在小區附近不會對不同膚色和國籍的人有不同眼光，但在夜裡的三里屯我卻會說出「屌絲」一詞，我對穆斯林、藏族同胞沒有別樣看法但就是唯獨不喜歡某一族人……我自我反省，這其實就是歧視的種子，需要去壓制再壓制，不然當它擴張的時候，就可能對別人造成傷害。

我非常讚許克韓老師在這個問題上一直恪守客觀的新聞原則，雖然他一針見血的指出這個動作是有種族歧視意思的。媒體客觀的好處在於，可以讓評論與討論基於客觀事實去展開。可惜這不是很多人能做到的。

曾在中央民族大學上學5年，讓我知道，善意是和平共處的基礎。在中國，種族問題相比歐美，是很少好的，但民族問題是與之有一些共性的。當一些人無法善意的去看待和解決拉維奇這個爭議問題的時候，我很難指望，在更複雜和嚴重的問題上，這些人會如何去面對。

可能有人要問我，如果別人就歧視你了，你還能保持善意嗎？我的回答是，為什麼不能呢？如果別人歧視我，這也從來沒少過，我是個在大城市的外地窮鬼，只要刷微博就能看到對我這種人的歧視，我需要做的就是，保持善意，不與之爭。如果是當面冒犯我，那就先保持最大的善意，拉黑、刪友、斷交，如果不行，再堅決回擊。

我們要反對的，是一切歧視行為，而不是利用反對歧視之名，挑起爭端。因為歧視產生的爭端只會讓歧視越來越深，也可能讓自己內心埋下歧視的種子，甚至自己也是歧視的始作俑者。

我們媒體人，更應該警惕，因為不小心我們就可能成為推波助瀾者，讓這個社會有越來越多的歧視出現。微博上、知乎上有大量的人，對一些信奉伊斯蘭教的民族的同胞，充斥著歧視，這真是令人擔心又無奈。

保持客觀，多一些善意！