前瞻建設條例 國發會：每年GDP可提高0.1%中央社 (2017-05-15 13:13)
（中央社記者陳政偉台北2017年5月15日電）政府力拼經濟，立法院初審通過前瞻基礎建設特別條例草案，國發會回應外界質疑，經總體經濟計量模型估算後，平均每年經濟成長率約可提高0.1個百分點。
立法院經濟等6個委員會今天聯席初審通過前瞻基礎建設特別條例草案，但全案遭保留送院會處理，全案須經黨團協商。
不過，外界仍有許多反對聲浪，認為前瞻基礎建設對增加GDP與民間投資前後矛盾，也質疑總額上千億的計畫，所增加的就業機會過於低落。
國發會表示，前瞻基礎建設計畫帶動GDP的成長，是依據主計總處總體計量模型，政府名目投資每增加100億元，將使名目GDP增112億元、實質GDP增108億元。
因此，前瞻基礎建設計畫106到113年政府直接投入新台幣8824.9億元，帶進總體經濟計量模型估算後，8年名目GDP規模約增1.1兆元，實質GDP約增9759億元，平均每年經濟成長率約可提高0.1個百分點。
關於人力部分，國發會表示，前瞻基礎建設計畫增加就業機會，是模擬假設該經費用於人力的費用，並以此估算所提供的工作機會。
國發會指出，前瞻基礎建設計畫從106到113年，平均每年投入經費為1103.1億元，依據模擬結果，每年約可增加4到5萬個工作機會。
國發會解釋，4到5萬個工作機會僅是各項基礎建設可直接創造的工作機會，並未計入產業發展或工程完工後(如鐵道完成)所增加的工作機會。
此外，若再加上創造就業機會的整體乘數效果，包括激勵民間投資增加、帶動經濟穩定成長、增加產業競爭力，以及工程完工後帶動周邊產業發展，進一步創造就業機會等種種因素，將可間接帶動更多工作機會。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
playboy s15．playboy 內增高．playboy 側背．Playboy PB-S2．playboy 鑽飾．playboy 長夾．PLAYBOY 短皮夾．playboy 床罩．playboy 奶油．PLAYBOY 桃紅．playboy 螢幕．playboy 皮套．PLAYBOY 隨身．PLAYBOY 側背包．playboy 信封包．PLAYBOY 手鍊．playboy 機車．playboy 電池．playboy 牛奶．playboy 蛋糕．PLAYBOY 水桶包．Playboy PB-S12．playboy 涼被．playboy 短褲．playboy A6．playboy 包．playboy 雜誌．playboy 直立．playboy 外套．playboy 浴巾
- Brother ADS-1100W 高效雲端智慧掃描器
- NBA-芝加哥公牛隊迷彩印花連帽風衣外套-深卡其 (男)
- Nike 休閒鞋 Cortez 72 流行 女鞋
- HUGO BOSS 極致現代女性淡香精(75ml)-送品牌身體乳
- 【hilltop山頂鳥】男款超潑水抗UV超輕量外套S02M79-藍印花
- 【hilltop山頂鳥】男款吸濕排汗抗UV彈性長褲S07M98-卡其
- 【日本 Nishiki】2 way 兩穿式毛絨熊熊格紋長袖連身裝 - 咖
- 【babyace】taurus 時尚嬰兒推車(牛仔藍/海泥紫)
- Alviero Martini 義大利地圖包 男用牛皮紋6卡短夾-牛皮紋海
- 東元定頻單冷空調6-8坪MA/MS-GS40FC_含配送到府+標準安裝
注意！勒索病毒席捲全球：攻擊這類電腦 破解靠重裝系統【北京新浪網】
勒索病毒預防 上班前先做這些步驟【中央社】
？馬雲：我並不在乎你是哪兒畢業的，你得不斷地學習【北京新浪網】
勒索病毒索要比特幣，這個世界是善良的還是邪惡的【北京新浪網】
驚人：金價漲勢遭遇低谷， 三座大山重壓喘不過氣？【北京新浪網】