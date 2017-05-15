（中央社台北15日電）被形容為中國大陸航空母艦遼寧號保姆的901綜合補給艦近來第二次海試，很可能在今年之內服役。



綜合中國大陸觀察者網等媒體報導，大陸軍事論壇網站近日出現多張901型綜合補給艦的最新圖片，從圖片中可以看出，901已經開始第二次海試，並且抵達位於中國大陸最南端的一處軍港。



報導說，遼寧號航母編隊，在不就的將來，可望把055驅逐艦和901補給艦加入到編隊中。



901型綜合補給艦是中共海軍新型超大型遠洋綜合補給艦，滿載排水量達到約5萬噸，以美軍相似噸位的供應級快速戰鬥支援艦為例，能夠裝載約2萬噸各種油料和乾貨，補給設備較903型綜合補給艦大幅提升。



大陸航空母艦遼寧號編隊2016年12月從宮古海峽前出第一島鏈時，編隊中編程一艘903A型補給艦作為艦隊後勤保障力量。



陸媒報導，遼寧號或大陸其他航空母艦未來若前往更遠的印度洋時，901型補給艦可望發揮重要作用。1060515