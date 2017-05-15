（中央社記者陳政偉台北15日電）政府力拼經濟，立法院初審通過前瞻基礎建設特別條例草案，國發會回應外界質疑表示，經總體經濟計量模型估算後，平均每年經濟成長率約可提高0.1個百分點。



立法院經濟等6個委員會今天聯席初審通過前瞻基礎建設特別條例草案，但全案遭保留送院會處理，全案須經黨團協商。



不過，外界仍有許多反對聲浪，認為前瞻基礎建設對增加GDP與民間投資前後矛盾，也質疑總額上千億的計畫，所增加的就業機會過於低落。



國發會表示，前瞻基礎建設計畫帶動GDP的成長，是依據主計總處總體計量模型，政府名目投資每增加100億元，將使名目GDP增112億元、實質GDP增108億元。



因此，前瞻基礎建設計畫106到113年政府直接投入新台幣8824.9億元，帶進總體經濟計量模型估算後，8年名目GDP規模約增1.1兆元，實質GDP約增9759億元，平均每年經濟成長率約可提高0.1個百分點。



關於人力部分，國發會表示，前瞻基礎建設計畫增加就業機會，是模擬假設該經費用於人力的費用，並以此估算所提供的工作機會。



國發會指出，前瞻基礎建設計畫從106到113年，平均每年投入經費為1103.1億元，依據模擬結果，每年約可增加4到5萬個工作機會。



國發會解釋，4到5萬個工作機會僅是各項基礎建設可直接創造的工作機會，並未計入產業發展或工程完工後(如鐵道完成)所增加的工作機會。



此外，若再加上創造就業機會的整體乘數效果，包括激勵民間投資增加、帶動經濟穩定成長、增加產業競爭力，以及工程完工後帶動周邊產業發展，進一步創造就業機會等種種因素，將可間接帶動更多工作機會。1060515