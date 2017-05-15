陸：原物料能源業產能過剩問題嚴重中央社 (2017-05-15 12:58)
（中央社記者尹俊傑北京15日電）中國大陸國家統計局發言人邢志宏今天表示，中國大陸經濟存在長期結構性矛盾，原物料、能源業產能依舊過剩，導致這些產業物價持續向上缺乏足夠支撐。
中國大陸國家統計局上午公布，今年4月，中國大陸工業生產年增6.5%，零售銷售年增10.7%；今年1至4月，中國大陸固定資產投資（不含農戶）年增8.9%。
中國大陸國務院新聞辦公室隨後舉行記者會，邀中國大陸國家統計局發言人、國民經濟綜合統計司司長邢志宏說明相關情況。
邢志宏表示，整體而言，中國大陸4月經濟表現延續「穩中向好」態勢，積極因素繼續增加。但中國大陸內外環境依然複雜多變，結構性矛盾尚未根本緩解，一些「新情況、新問題」需要密切關注。
談到「新情況、新問題」時，邢志宏說，中國大陸部分產業產能過剩問題仍嚴重。特別是原物料、能源業物價持續向上缺乏足夠支撐，因為這些產業依然處在產能過剩階段，去產能壓力仍沉重。
中國大陸各地區之間發展也不平衡。邢志宏舉例說，中國大陸東北地區產業結構單一，重化工產業比重較大。今年4月，東北地區工業生產僅年增1.6%，雖優於第1季，但低於全中國大陸工業生產增幅。
此外，邢志宏表示，中國大陸1至4月民間投資年增6.9%，成長動力還需要進一步增強。因為這項數據低於1至3月，增幅也依舊低於中國大陸固定資產投資成長幅度。1060515
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