日期:5月15日，兩年前的今天，西部半決賽火箭大戰快船，在大比分2-3落後、第三節最多落後19分的情況下，火箭在客場上演驚天翻盤，最終119-107戰勝快船將系列賽拖入搶7並最終淘汰對手。

2015-16賽季的常規賽，西部排名一直撲朔迷離，直到最後一天才確定座次。火箭和快船的戰績同為56勝26負，但火箭作為西南區的冠軍最終成為西部第二，快船為西部第三。首輪比賽中，火箭4-1輕鬆淘汰小牛晉級，而快船則與衛冕冠軍馬刺大戰七場，最終憑藉保羅在第七場的神奇絕殺才涉險晉級，雙方在西部半決賽相遇。

這個原本被很多人認為實力相當的系列賽卻出現了一邊倒的局面，首場比賽快船在保羅缺陣的情況下客場贏得開門紅，第三戰和第四戰快船在主場更是打的火箭毫無還手之力，兩場比賽共贏下了58分。

其實早在第4場落敗，總比分1-3落後時，多數人就已宣判了火箭的死刑。即使第5場火箭憑藉哈登三雙獲勝，霍華德在賽后表示「要是這樣防守的話就能逆轉晉級」，很多人還是沒把這放在心上。畢竟，火箭首戰被缺少了保羅的快船偷得一場勝利，第3、4場又輸得體無完膚，給人們印象如此強烈也在所難免。

第六場比賽的意義快船再清楚不過，他們非常想要贏下這一戰，不僅是因為快船肯定不願意去火箭主場打搶七，更因為快船和保羅想在家門口完成歷史性突破——進入分區決賽舞台。比賽開始后，快船三軍用命，到第三節時他們一度領先19分，甚至可以說一隻腳已經踏上了西決的地板，但最後時刻風雲突變。

第三節末段，麥克海爾令旗一揮將發揮不佳的哈登換下。誰也沒想到，這次換人，居然改變了比賽的走勢。泰倫斯-瓊斯和霍華德連續命中追分，火箭以79-92落後13分進入第四節。

進入第四節后，雙方打得都比較混亂，而火箭就在這混亂之中一點點的蠶食掉了快船的領先優勢。阿里扎三分、布魯爾三分、布魯爾2+1、約什-史密斯更是連續命中三分，火箭一波亂戰將比分瞬間追到97-102。

這時，攝像鏡頭已經開始頻繁給到哈登、里弗斯和快船眾生相，但火箭的一堆亂戰高手根本不在乎那些。比賽還剩4分20秒時，布魯爾與約什做配合，上演突破暴扣，這一球，將比分追成了102-102。

從第三節1分32秒阿里扎換下哈登，到第四節4分20秒，火箭用了不到一節的時間打出了一波30-13的進攻高潮。抹平了17分的分差，這是在哈登沒有上場的情況下完成的。

在隨後的時間里，快船的夢魘繼續擴大——他們的進攻始終無法得手，而一旦他們失手，火箭的進攻就會打成。布魯爾三分命中，史密斯造成罰球，特里17尺干拔跳投得手，約什三分命中，約什造成罰球……從第四節6分24秒到最後1分鐘這段時間里，火箭只錯失了3次進攻，分別是霍華德2罰全丟，阿里扎投丟一記三分，史密斯投丟一記三分。其餘所有進攻，火箭均把握住了機會，至少罰中了1個球；而快船方面——所有進攻全部失手。

當快船稍微醒悟過來時，比分已經變成了112-102，雖然保羅隨後2罰全中，但已經無力回天。最後11秒，特里還投中了一記三分球，向快船的心尖捅上最後一刀。而保羅在最後2秒的三分球，只能算是維持尊嚴的還擊，只是這還擊太蒼白。

最後14分鐘，火箭兩大核心哈登與霍華德沒有命中任何運動戰進球，但火箭卻打出一波49-18的進攻高潮，逆襲了快船。最終，火箭在客場以119-107擊敗洛杉磯快船，將系列賽的大比分扳成3-3平。

在洛杉磯斯台普斯，這塊過去兩場總共輸了58分的場地上，火箭用一場堪稱歷史罕見的大逆轉，重新證明了自己的血性，也完成了自我救贖。1-3的絕境如何？客場苦戰如何？三節落後19分又如何？置諸死地而後生，他們完美演繹了這句話，德州小強名不虛傳！！！

隨後的搶七大戰中，信心大漲的火箭在主場以113-100擊敗快船，從而以4-3淘汰對手，成為當時NBA第九次1-3落後翻盤的球隊。

（雲彥）