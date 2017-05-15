香港, 2017年5月15日 - (亞太商訊) - 興業銀行股份有限公司（「興業銀行」或「本公司」；股份代號：601166.SH）欣然宣佈， 於全球矚目的「一帶一路」國際合作高峰論壇臨近之際，由興業銀行主承銷的全國銀行間首單支持「海上絲綢之路」建設項目永續中期票據——「廈門海滄投資集團2017年度第一期中期票據」 日前成功發行，首期發行金額5億元 （人民幣，下同），期限5+N年，募集資金將用於東南國際航運中心項目建設。



資金融通作為「一帶一路」倡議的五通之一，也是「一帶一路」建設的重要支撑，該票據的成功發行是興業銀行推動資金融通，服務「一帶一路」建設的一個縮影。自2013年「一帶一路」建設正式提上日程，總部位於海上絲綢之路核心區福建省的興業銀行，根據自身集團化經營的優勢和業務特色以差異化的金融服務輸血「一帶一路」，建設資金融通大動脈。



債務融資工具精準發力

在「一帶一路」建設中，福建省被定位為「21世紀海上絲綢之路」核心區，重點面向東南亞市場。廈門作為「海上絲綢之路」戰略支點城市和中國國際航運中心之一 ，正在重點加快東南國際航運中心建設，深度推進與「一帶一路」互聯互通。



據了解，廈門海滄投資集團下屬的東南航運中心總投資額75億元，項目建成後將成為廈門港口岸聯檢單證辦理的中樞系統和指揮中心、航運交易和航運服務企業集聚中心、企業總部經濟中心，進一步推進廈門對接「一帶一路」戰略，打造世界級港口和區域航運物流中心的步伐。該中心建設時間緊、任務重，資金支持尤為重要。興業銀行充分發揮債務融資工具承銷的領先優勢，及時高效滿足項目建設的資金需求。



與福建相隔萬里、地處「絲綢之路經濟帶核心區」的新疆伊寧保稅物流中心也受益於興業銀行通過債券承銷提供的「便宜資金」，目前項目正在順利推進建設中，未來將在中國——中亞貿易中發揮重要作用。



該保稅物流中心由伊寧市國有資産投資經營有限責任公司承擔建設，將為「一帶一路」戰略實施提供直接服務和重要保障。今年4月，興業銀行主承銷的全國首批支持「一帶一路」中期票據————伊寧市國有資産投資經營有限責任公司2017年度第一期中期票據，為其首期募集6億元的3年期資金，發行利率5.09%，低於市場上同期發行的同評級同期限其他債券，有效降低了項目的融資成本。



「一帶一路」建設涉及大量基礎設施建設和産業合作，需要可持續、多元化的融資渠道。興業銀行投資銀行部總經理林舒表示，相較於其他融資工具，債務融資工具具有註册發行便捷、籌集資金規模大、發行利率較間接融資低等特點，有利於企業促進資金融通，優化資源配置，更好地服務「一帶一路」建設。



截至2016年末，該行非金融企業債務工具主承銷規模突破4000億元，承銷規模穩居股份制銀行第一，全市場第三，發行利率比貸款平均約低1.075個百分點，僅2016年全年就為企業直接節約財務費用超過70億元。



「多兵種」聯動組合出擊

與其他同類型銀行相比，興業銀行擁有銀行、信託、租賃、基金、期貨、消費金融等多個金融牌照，是國內牌照最為齊全的商業銀行之一，該行充分發揮現代金融服務集團優勢，為「一帶一路」沿線企業和項目建設提供「境內+境外」、「商行+投行」的綜合化融資方案。



以該行發起設立的絲綢之路黃金基金爲例。「一帶一路」沿線國家和地區目前黃金消費量佔全球的80%，全球黃金儲備前100個國家中，有43個國家在該區域。2015年，興業銀行作爲初始發起人中唯一的商業銀行，聯合集團旗下子公司興業信託、興業基金參與發起設立該基金，基金規劃設立規模達1000億元，期限5-7年，是國內規模最大的絲路專項基金。該基金的設立，將推動我國對沿線區域國家黃金勘探領域進行技術輸出和品牌輸出，輻射絲綢之路經濟帶，並進一步發揮黃金的金融屬性，助推人民幣國際化。



另據測算，「一帶一路」沿線基礎設施建設潛在資金需求至少20萬億美元，且期限較長、融資數額較大。借助產業基金槓桿效應，可以引導各方資金「輸血」至項目中去。興業銀行發揮「集團軍」聯合作戰優勢，聯合興業信託、興業基金等子公司，先後參設中國鐵路發展基金、最大省級鐵路產業基金——廣東鐵路發展基金等，為「一帶一路」鐵路設施聯通提供中長期資金支持，有效推動互聯互通建設。



近年來，為服務「一帶一路」，助力企業「走出去」，興業銀行加速構建全球金融服務體系，一方面依發揮海外分行香港分行聯通境內外的「橋頭堡」作用，另一方面，積極與亞洲基礎設施投資開發銀行、絲路基金以及亞洲開發銀行等金融機構建立業務合作關係，並大力拓展代理行服務網絡。截至2016年末，興業銀行共建立代理行 1593 家，其中，覆蓋「一帶一路」沿線46 個國家的260 家銀行。



不斷拓展的海外業務網絡，讓興業銀行更有效地為「走出去」企業提供多元金融服務，滿足企業境外貿易、投資、融資中的多元需求。通過背對背信用證、項目融資、外保內貸、海外銀團貸款、跨境資金池及遠期結售匯等產品，興業銀行為企業提供全方位國際化經營解决方案。截至2016年末，該行貿易融資業務餘額6670億元，公司跨境結算業務量861億美元。



赤道銀行唱響「綠色絲路」

陸上絲綢之路所經過的我國西北地區、中亞、中東地區生態環境十分脆弱，土地荒漠化問題十分嚴重，海上絲綢之路則面臨嚴峻的全球氣候變暖風險。同時，「一帶一路」沿線國家基礎設施落後、經濟社會發展水平較低，如何通過金融創新推動生態保護與經濟發展的平衡是沿線國家面臨的共同問題。因此，打造綠色絲綢之路，促進經濟綠色發展的同時改善沿綫國家和地區的生態環境勢在必行。



在古絲綢之路起點陝西省，興業銀行多年來重點支持生態友好型的綠色產業發展，在綠化「一帶一路」實踐方面走在市場前沿。早在2011年，興業銀行在陝西落地首筆適用赤道原則的項目融資——榆林金源天然氣有限公司子洲天然氣存儲調峰液化項目。金源集團董事長馬維强表示，正是興業銀行在企業轉型時期的關鍵推動，讓他堅定了發展清潔能源的决心，也讓金源集團躲過了經濟下行周期的衝擊。



除了傳統項目融資，興業銀行還依託集團完善的綠色金融産品服務體系，爲「一帶一路」沿綫客戶提供涵蓋綠色融資、綠色租賃、綠色信託、綠色基金及綠色債券等多種融資方式。2016年，該行便成功發行新疆首單綠色債務融資工具，爲新疆金風科技股份有限公司募集資金10億元，全部用於綠色項目原材料及零部件採購。



作爲中國首家赤道銀行，興業銀行曾全面參與了赤道原則第三版的修訂工作，還與亞洲及大洋洲赤道銀行加強合作，推動綠色金融的發展和赤道原則的普及。



興業銀行計劃加大與「一帶一路」沿線國家和地區金融機構的赤道原則、綠色金融交流，倡導和推動「赤道原則」成為金融機構環境和社會風險管理的共同準則。



當前，全球綠色金融的標準尚未統一與完善，隨著中國在世界綠色金融發展方面扮演越來越重要的角色，中國金融機構將在標準制定過程中發揮重要作用。興業銀行作為國內綠色金融領域的先行者，將憑藉多年的實踐經驗，研究編制「興業綠色債券指數」、環境與社會績效指標等綠色金融系列指數，並繼續參與綠色金融國際標準的制定，跟進國家「一帶一路」戰略，穩步推動興業特色的綠色金融商業模式的國際化，積極參與國際市場，將中國綠色金融發展特色經驗推向世界。

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