全運會國際跳棋預賽結束 山西代表隊產生北京新浪網 (2017-05-15 13:04)
山西省棋牌運動管理中心主任耿景林為獲得全運會國際跳棋決賽資格的山西選手頒獎
文章來源：中國智力運動網
山西賽區分兩天進行9輪比賽，共209人參加。經過激烈角逐，100格男子個人組前三名是胡卓群、韓旭和趙宇傑；100格女子個人組前三名的選手為廉博、高雲鳳和劉宇璟；64格男子個人組前三名是江洋、王建斌、李成浩；64格女子個人組前三名的選手為張志慧、李鈺卿和程宇。根據競賽規程，100格組的胡卓群、韓旭和廉博以及64格組的江洋、王建斌和張志慧獲得了參加第十三屆全國運動會群眾比賽國際跳棋決賽暨2017年全國國際跳棋等級賽（總決賽）的資格。他們將代表山西省征戰全運會國際跳棋決賽賽場。
此外，太原市第十九中學校包攬100格和64格混合團體冠軍。太原市實久青少年體育俱樂部和太原市第四實驗小學分獲100格混合團體第二名和第三名； 格睿國際跳棋隊和太原市實久青少年體育俱樂部獲得64格混合團體亞軍和季軍。
山西省棋牌運動管理中心主任耿景林、太原市第十九中學黨總支書記溫貴寶、中國國際跳棋協會普及推廣委員會主任夏露、山西大學商務學院體育系書記楊傑、本次比賽裁判長劉乃剛等出席閉幕式併為獲獎選手頒獎
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