近日，李念在微博上曬出自己運動健身時遭到寶寶搗亂的照片。並寫道「運動難度係數變高了，有隻猴不停搗亂，還真沒辦法拒絕。」

照片中，李念身穿運動服健身，而寶寶爬到李念身上抱著媽媽撒嬌。這引得李念寫道：運動難度係數變高了，有隻猴不停搗亂，還真沒辦法拒絕。

隨後有網友稱這是「健身界的一股清流」

帥不過三秒的老吳：幸福的媽媽

比藍星：這隻玩的開心。

子春龜醬：上竄下跳的皮大王