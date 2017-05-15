李念健身萌娃搗亂挑戰高難度 網友：健身界一股清流北京新浪網 (2017-05-15 13:08)
李念與孩子
近日，李念在微博上曬出自己運動健身時遭到寶寶搗亂的照片。並寫道「運動難度係數變高了，有隻猴不停搗亂，還真沒辦法拒絕。」
照片中，李念身穿運動服健身，而寶寶爬到李念身上抱著媽媽撒嬌。這引得李念寫道：運動難度係數變高了，有隻猴不停搗亂，還真沒辦法拒絕。
隨後有網友稱這是「健身界的一股清流」
帥不過三秒的老吳：幸福的媽媽
比藍星：這隻玩的開心。
子春龜醬：上竄下跳的皮大王
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