文章來源：中國智力運動網

日期:5月14日，相約廊橋2017「金絲玉瑪杯」第二屆全國象棋棋后賽在浙江省溫州市泰順縣香洲開元大酒店結束首個比賽日的爭奪。最終廣東隊特大陳麗淳延續她女子象甲下半程收官階段以「射手王」助粵軍二度折桂的神勇，連續殺敗唐丹與左文靜兩位勁敵，單日奪得兩連勝積4分單騎領先。張國鳳、梁妍婷、王琳娜、陳青婷四人一勝一平積3分，上屆冠亞軍趙冠芳唐丹等2分。

本次棋后賽，由中國象棋協會主辦，浙江省非奧運動項目管理中心、溫州市體育局、泰順縣人民政府承辦，中共泰順縣委宣傳部、泰順縣文化廣電新聞出版局、泰順縣體育局、泰順縣旅遊局、羅陽鎮人民政府、百丈鎮人民政府、溫州市象棋協會、佛山市金絲玉瑪裝飾材料有限公司協辦，泰順縣象棋協會、台州銀行泰順支行、泰順香洲開元大酒店、中國·溫州華嚴石硯研發中心支持單位。

十六位女將先進行預賽五輪的積分，再前八名進入決賽階段，決賽階段預賽第1-4名四強分先淘汰，直至決出冠軍，預賽5-8名同法分出後續名次。預賽採用每方60分鐘、每走一步加20秒，決賽每方30分鐘、每走一步加10秒，賽程14日上午9時左右（開幕式結束后）、下午14時預賽1、2輪，15日9時預賽第三輪，當晚18：30預賽第四輪，16日8：30預賽第五輪。16日14時決賽階段第一輪淘汰戰，17日8時整最終的冠軍大決戰。

開幕式中，中國象棋協會主席陳澤蘭現場向泰順頒發「全國象棋之鄉」牌，並發表重要講話，宣布大賽開幕，泰順縣人大常委會胡榮登主任致歡迎詞。揭幕戰里，上一屆決賽爭冠失利的等級分女一號唐丹一上來就遭遇挫折，她執先手與對方陳麗淳激烈對攻，敗下陣來。本局唐丹執紅棋先手擺出中炮，陳麗淳應以屏風馬，雙方布陣中炮過河車對屏風馬左馬盤河橫車，非常險要。

只見紅棋突起中兵，直殺下去，陳麗淳索性不理，棄掉一炮，一上來就要來個棄子猛攻。二人的精彩棋局，陳澤蘭主席也被吸引住，駐足在現場觀賽良久。就在對攻激烈之際，唐丹隨手一個兵一進一拱個邊兵玩，這下紅方虧大了，陳麗淳趁勢連掃紅棋數兵，讓紅棋城內幾乎空城。唐丹一個不留神，兵被吃得一個不剩，仕相也遭黑方用卒換去，躍馬踏取。紅岌岌可危，112手陳麗淳使出殺手鐧，車馬配合抽將奪車再要殺，唐丹只有認輸。超級丹不幸遇到開門黑，陳麗淳、王琳娜、張國鳳、左文靜、梁妍婷首輪獲勝。

下午的第二輪，前面兩台上演首戰得勝者的較量，頭台陳麗淳執先手大鬥左文靜，陳麗淳氣勢如虹，用起左馬開陣，左文靜想了一會，挺7卒應付，這個棋黑方沒有針對性，意欲避開紅棋鋒芒，氣場上就落了下風。陳麗淳直接兵底炮，瞄住黑棋的左側，黑方左翼隱患重重，左文靜進入中盤后一陣對殺，卻是無法擊開紅棋的城池。反是黑方左邊還是露出了大漏洞，陳麗淳爾後車馬炮反攻對手車雙炮，紅從黑棋的左側底線成功打開缺口，三子聯合57手定局，陳麗淳強勢拿下二連勝。

首場被陳麗淳擊敗的「象棋超級丹」唐丹打起精神，在次輪上迎來了大反彈，她執後手面對「象棋小仙女」唐思楠，這盤棋壇巔峰二唐、又均是美少女的頂級對決，以五六炮對屏風馬平炮兌車中局殺得興起。唐丹已經沒有了退路，由於比賽只採取預賽五輪，前四名晉級四強半決賽，她要入圍，唯有趕忙搶分。

實戰唐思楠前半盤控盤極好，幾乎讓黑棋無力反轉，可惜進入末局后，紅51手炮六進五走來似佳實大劣。咋一看，紅方雙車雙炮猛攻，進炮蹩住黑3路馬腳，正好可以中炮加大刀剜心鐵門栓。不料唐丹輕靈的一手退炮底部，紅攻勢瞬間全無，炮反立於險地，黑就此形勢大逆轉，唐丹得勢不饒人，迅速的組織雙車炮三子，抓住紅後防全空、四路大子都在前線的弊端，60手閃電反殺成功。

東道主泰順籍美女陳青婷本輪執紅棋與「象棋女神」時鳳蘭進行車兵卒殘棋的馬拉松式大戰，兩人經過開中盤轉換，殘棋車雙兵仕相全對車卒單缺象，這個棋勝和難說，黑方的卒子和能否守好像成為決勝關鍵。陳青婷心明眼亮，眼看黑方象卒都護得很好，乾脆驅動雙兵都去下二線，要襲殺對手，時鳳蘭此時亂了分寸，一瞧紅右下二路兵兵三平四卡肋了進來，提出審核自然限招，可惜還只有55回合未吃子，不到60回合。

根據規則，不符合需要扣除鍾面用時5分鐘，黑剩餘時間不足，當即超時作負。賽后時鳳蘭以為這時馬上要輸了，實際黑有個象，之前保護的很好，現下正好能象1退3回去，紅五回合內肯定無力破城，久戰亦難言。陳青婷重要時刻選擇快刀斬亂麻，逼出時鳳蘭嚴重錯誤，力奪勝場。

這輪比賽其他場次，「象棋大姐大」王琳娜後手與浙江隊美女主教金海英的全國冠軍級火拚打和收場，衛冕冠軍趙冠芳與陳幸琳的棋后對戰同樣戰和，黨國蕾戰平劉歡，吳可欣弈至馬炮殘棋，馬炮底兵巧取玉思源的雙馬單缺士。四川象棋一枝花梁妍婷執黑棋對「紅顏殺手」張國鳳的戰役則全場最後時刻結束，兩人苦戰近三個小時、299手，梁妍婷馬炮殘局痛失良機，張國鳳精妙守和。

第二屆棋后賽預賽戰罷兩輪，積分榜上陳麗淳4分，張國鳳、梁妍婷、王琳娜、陳青婷3分，唐丹、趙冠芳、左文靜、金海英、陳幸琳、劉歡、吳可欣積2分，時鳳蘭、黨國蕾1分，玉思源、唐思楠0分。賽事15日上午9時、晚上18時30分分別進行棋后賽預賽第3、4輪的比拼，中國智力運動網全程現場視頻直播、棋譜直播，敬請關注女子棋手精彩對局。

（象棋王子）