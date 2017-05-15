國家體育總局近日在官網公佈2017年優秀運動員免試入學公示名單，中超多名球員獲得了免試入學的資格，其中不乏同濟大學等名校。

其中，恆大球員曾誠和張琳芃及方鏡淇去廣州體育學院運動訓練專業就讀；而武磊、姜寧、傅歡、蔡慧康、杜威、曹贇定和顏駿凌將赴同濟大學攻讀工商管理專業；於海則是選擇了西安財經學院的工商管理專業就讀。

據悉，這些球員因為都是運動健將的等級，根據教育部、國家體育總局等文件規定，經各省級體育部門和體育總局運動項目管理中心審核，獲得了免試進入普通高等學校就讀的推薦資格。根據相關章程，此次公示時間是2017年5月5日至5月15日，在公示期間，任何單位和個人均可通過來電、來信、來訪等方式向反映推薦運動員的有關問題。

附：14名中超球員詳細就讀情況

曾誠 湖北省 廣州體育學院 運動訓練 運動健將

張琳芃 山東省 廣州體育學院 運動訓練 運動健將

方鏡淇 貴州省 廣州體育學院 運動訓練 運動健將

姜寧 山東省 同濟大學 行政管理 運動健將

武磊 上海市 同濟大學 行政管理 運動健將

傅歡 上海市 同濟大學 行政管理 運動健將

蔡慧康 上海市 同濟大學 行政管理 運動健將

杜威 上海市 同濟大學 行政管理 運動健將

曹贇定 上海市 同濟大學 行政管理 運動健將

顏駿凌 上海市 同濟大學 行政管理 運動健將

於海 河南省 西安財經學院 工商管理 運動健將

王皓 遼寧省 瀋陽體育學院 運動訓練 運動健將

李行 湖北省 武漢體育學院 運動訓練 運動健將

曾超 廣東省 嘉應學院 運動訓練 運動健將