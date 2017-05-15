前瞻水建設是什麼 水利署有答案NOWnews今日新聞 (2017-05-15 12:50)
夏季颱風豪雨來襲使原水濁度飆升導致停水，是近年風災期間民眾最擔憂的災害之一。為避免「有水取不到、下雨卻停水」的情形，經濟部水利署推動伏流水利用及建置戰備水井，並將計畫納入前瞻基礎建設計畫之水環境建設，希望提高供水穩定度。
前瞻特別條例今(15)日送出立法院委員會，水利署也發聲明，表示河床下淺層流動的伏流水，供水能力與河川流量成正相關，但取水後可能影響鄰近地下水位或鄰近水利設施可取水量，所以目前將伏流水定位為豐水期的備援供水主力，以因應高濁度情況。水利署強調，計畫將納入前瞻基礎建設計畫之水環境建設，希望「提前投資，讓下一代遠離限水的惡夢」。
水利署解釋，伏流水的特性跟地下水不同，主要存在於河床面以下的透水層(約河床面下0~30公尺)，與地面水連動密切。因為經過砂礫石層過濾，所以水質較為潔淨，目前正積極推動伏流水開發工作，已陸續完成高雄翁公園及竹寮伏流水取水設施，大樹伏流水工程也已在施工中。水利署更將伏流水工程提列於前瞻基礎建設計畫-水環境建設項下，預計完成後約可取用伏流水總量每日20萬噸，希望能更全面及有效運用伏流水取水優勢，降低原水高濁度時期之缺水風險。
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