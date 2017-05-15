（中央社倫敦14日綜合外電報導）1名電腦奇才小試牛刀，竟意外阻止了勒索病毒肆虐全球。這名「英雄」今天身分曝光後，工作邀約如雪片般飛來。他是22歲英國人賀勤茲，沒上過大學，但電腦一級棒。



英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，賀勤茲（Marcus Hutchins）和父母與弟弟住在英國某沿海城鎮，平時喜歡衝浪，高中畢業後拿到美國電腦安全公司Kryptos Logic英國分公司的工作機會，因此並未繼續升學。



賀勤茲表示：「我的中學會考（GCSE）成績不好，我其實不太喜歡上學，常常蹺課，反而都是在學電腦。我沒上大學，因為那時我的成績出了點差錯。」



「因為我沒收到成績，別無選擇，只好選擇休1年的空檔年（Gap Year）。那年我開始寫部落格，被我現在工作的這家公司注意到，給我工作機會，所以最後我沒上大學。」



「我平常大部分時間都和科技為伍，但我也衝浪，有時會去旅行。」



賀勤茲阻止全球10萬多台電腦免遭勒索病毒感染後，工作邀約如雪片般飛來，但他說想繼續待在Kryptos Logic，暫時沒有轉職打算。



老闆為了獎勵賀勤茲力阻1場大災難，免費招待他到洛杉磯旅行，但賀勤茲擔心駭客報復，行事相當低調，「他們可能沒多久就查出我的身分，如果他們知道我住哪裡，可能什麼事都幹得出來」。



「曾有1名資安部落客在家收到海洛因，身分被洩漏後，差點遭到陷害，甚至收到死亡威脅。」



賀勤茲擋下勒索病毒的過程其實有些無心插柳。他在找軟體弱點時，意外發現了其中的「銷毀開關」（kill swith），接著他發現相關網址，於是花了8英鎊（約新台幣320元）註冊網域。他知道這樣做通常可以追蹤到病毒，但完全沒料到能阻止勒索軟體蔓延。



12日駭客利用微軟舊作業系統的已知弱點發動勒索病毒攻擊，銀行、醫院、政府機關都難倖免。攻擊爆發以來，在網路化名「惡意程式科技人」（MalwareTech）的賀勤茲和勒索病毒搏鬥了72小時，3天只睡了5小時。這段期間，他的推特追蹤數不斷攀升，短短3天多了2萬人，信箱也突然湧入數千封郵件。



現在專家擔心內含勒索病毒的電子郵件可能已經潛伏在全球成千上萬信箱內，但賀勤茲表示：「我不擔心郵件，這種勒索軟體其實是放個後門，還不知道我們的更新檔是不是也會殺掉這個後門。」



「某人可能重新駭入系統。假定後門沒被殺掉，先前被感染的電腦，可能再遭感染。」



由於駭客可能在週一上班日再度動作，賀勤茲正和英國政府單位「國家網路安全中心」（National CyberSecurity Centre）合作，要阻止可能爆發的第2波攻擊。（譯者：中央社鄭詩韻）1060515