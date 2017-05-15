5月14日，2017「金立杯」中國圍棋甲級聯賽第五輪比賽在各主場戰罷，山東景芝酒業隊開赴南昌客場對戰江西新晶鈦業隊，憑藉三位世界冠軍的勝利，山東隊3比1凱旋迴朝。

本輪比賽第一台的對陣十分有意思，江西隊派上了從山東隊摘牌得來的丁世雄迎戰周睿羊。同門相殺看起來殘酷，但小丁能有機會出戰，也是令人高興的事情。最終還是師兄周睿羊執白中盤勝出。第二台的主將之爭是本輪的焦點戰，景芝世界冠軍范廷鈺坐鎮主將台，執黑迎戰江西隊韓國外援李東勛。雙方一番激戰過後黑棋實地領先，李東勛頓起殺心意欲屠龍，然而心急吃不了熱豆腐，「范老闆」冷靜應對，抓住白棋漏洞奠定優勢，黑棋攻擊未果又落入下風，無奈投子認負。

在第三台的快棋戰中，景芝小將陳梓健執白不敵楊楷文。山東隊江維傑則在第四台的比賽中執黑勝辜梓豪，最終，三位世界冠軍齊發力，山東隊本輪全取三分。五輪比賽過後，山東隊起起伏伏，積累9分，排在積分榜中腹。

圍甲5月份的賽程十分緊密，拿下此戰的山東隊第二天又將啟程回魯，在萊蕪「棋山溫泉小鎮」專場迎戰成都隊。再上棋山，青山古迹中重溫柯爛傳說，山東隊依然會帶著主場福利回饋棋迷。18日下午，山東隊主教練曹大元九段將掛出大盤，詳解棋局，景芝將士們結束比賽之後也會與當地的棋迷們手談論道。