日期:5月15日消息，世界第一安迪-穆雷今天迎來了自己的30歲生日，讓我們一起用數字回顧英國人職業生涯的重要時刻。

30：他是現任年滿30歲的五位ATP前十球員之一。

29：他在29歲時登頂ATP世界第一（2016年11月7日），是ATP歷史上首次登頂球王寶座時年齡第二大的球員（紐康比30歲時首次登頂）。

28：他目前為止職業生涯的最長連勝場數為28場（2016年年末24場，2017年年初4場）。

27：截至目前，穆雷共在ATP年終總決賽中參加27場比賽，並在2016年擊敗德約科維奇首次獲得冠軍。

26：他是自1973年8月23日後，第26位登頂世界第一的球員。

25：他在25歲時獲得了職業生涯首座大滿貫冠軍獎杯（2012年美網）。

24：他目前為止職業生涯最長連勝盤數達到24盤，包括了在2016年戴維斯杯半決賽、中網、上海大師賽和維也納公開賽中取得的勝利。

23：五盤大戰戰績23勝9負，在2015年美網至2016年溫網期間，曾連續6次贏下五盤大戰。

22：他目前為止共在上海大師賽贏得22場比賽，並收穫了3座冠軍獎杯（2010-2011，2016）。

21：他目前為止共21次闖入大師系列賽決賽（14勝7負）。

20：在2016年戴維斯杯半決賽不敵德爾波特羅前，穆雷在主場取得了連續20場戴維斯杯比賽的勝利。

19：他在19歲時首次躋身ATP世界前十（2007年4月16日）。

18：他曾連續18次闖入大滿貫八強，從2011年澳網到2015年溫網止。

17：2006年，17歲的穆雷首次以TOP20的身份結束一個賽季。

16：在2008年至2016年間共贏得16場ATP年終總決賽的勝利。

15：他15歲開始在巴薩羅那進行訓練。

14：他目前共擁有14座大師賽冠軍獎杯。

13：他首次衛冕巡迴賽冠軍時，世界排名在第13位。

12：他在最近12年中每年均有冠軍入賬（2006年至2017年）。

11：他目前為止11次戰勝德約科維奇（11勝25負），也曾11次戰勝費德勒（11勝14負）。

10：他是公開賽年代第10位在四大滿貫均闖入決賽的球員。

9：他在2016年收穫了職業生涯最多的9座冠軍獎杯，並在2008年至2016年連續9年位列年終TOP10。

8：他目前為止共獲得8個草地賽事冠軍（5個女王杯、2個溫網、1個倫敦奧運會金牌）。

7：他在2016年連續7站賽事闖入決賽，創下職業生涯新高（從5月的馬德里大師賽到8月的辛辛那提大師賽）。

6：他到目前為止，對陣TOP10球員的連勝場數最多達到6場。

5：他是女王杯五冠王，這是他奪冠次數最多的賽事。

4：第一次以TOP10的身份結束一個賽季時他排在第4位。

3：他目前為止共擁有3座大滿貫冠軍獎杯（2012年美網，2013年溫網，2016年溫網）。

2：他目前為止曾收穫2個雙打冠軍，都是與哥哥吉米-穆雷一起獲得的（2010年瓦倫西亞賽，2011年東京賽），並擁有2塊奧運會金牌。

1：2006年2月在聖何塞挽救兩個賽點收穫職業生涯首冠。

（柒晴）