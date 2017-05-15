後衛?上港這哥幾個人人帶刀 中超各隊可要小心了北京新浪網 (2017-05-15 12:48)
稿件來源：搜達足球
上海上港本賽季表現強勢，是進攻火力最強的中超球隊之一。上港在本賽季開始前花重金已進了巴西中場奧斯卡，組成了「奧斯卡-胡爾克-埃爾克森」的巴西三叉戟。這個組合在上港的戰術體系中至關重要，因為他們不僅能摧城拔寨，還可以吸引對手的防守，為自己的隊友創造出更多進攻空間。
受限於外援政策，上海上港只能由本土球員組成後衛線。本賽季上港的主力後防線搭配是「王燊超-賀慣-石柯-傅歡」，還有張衛這個主要輪換球員。令人驚艷的是，這5名球員不僅很好地完成了自己的本職工作，還在進攻端給予了球隊很大幫助，他們每個人都已經在本賽季取得了進球，各個都是帶刀後衛！這5個人在各項賽事中已經為上港打進了6個進球！
在日期:5月14日晚間進行的上海上港與天津億利的比賽中，傅歡為上港首開紀錄，打進了個人本賽季的第一個進球！
有這樣一條能攻善守的後防線，我們有理由期待上港在本賽季取得理想的成績！
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Lowepro】羅普 Flipside 400 AW 火箭手 雙肩後背包(立福
- HCO hollister 海鷗 經典刺繡文字大海鷗帽T-白色
- 【NISI】Soft GND4 0.6 軟式方型漸層減光鏡 100x150mm(公司
- 【BATOLON寶龍】20+24吋 王者之翼ABS輕硬殼箱/旅行箱/行李
- TIGER 虎牌 JK-WA10R 長米專家6人份剛火IH電子鍋 JKWA10R
- 【Xergo】彈簧臂系列夾桌式螢幕支架(EM34116)
- 【德國MINOX】MD50W防水變倍單筒賞鳥鏡-含16-30X目鏡(台灣
- LG 樂金 GN-Y200L 191公升 Smart 變頻 單門冰箱
- LANCOME 蘭蔻 經典彩妝亞洲限定組+專櫃化妝包隨機x1 聖誕限
- A.S.O 舒活寬楦 真皮拼接鑽飾低跟鞋 淺紫
全世界都在罵帕楚里亞臟 問題來了！勇士臟嗎？非也【北京新浪網】
廣東打工仔買菜僅剩2元零錢 打注大樂透喜得966萬【北京新浪網】
怒了!波波狂噴勇士墊腳惡漢:故意的 他有前科【北京新浪網】
戰術分析：馬刺何以領先勇士23分？【北京新浪網】
美女棋手與天台棋王特別對局 黑嘉嘉讓先小勝【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》