稿件來源：搜達足球

上海上港本賽季表現強勢，是進攻火力最強的中超球隊之一。上港在本賽季開始前花重金已進了巴西中場奧斯卡，組成了「奧斯卡-胡爾克-埃爾克森」的巴西三叉戟。這個組合在上港的戰術體系中至關重要，因為他們不僅能摧城拔寨，還可以吸引對手的防守，為自己的隊友創造出更多進攻空間。

受限於外援政策，上海上港只能由本土球員組成後衛線。本賽季上港的主力後防線搭配是「王燊超-賀慣-石柯-傅歡」，還有張衛這個主要輪換球員。令人驚艷的是，這5名球員不僅很好地完成了自己的本職工作，還在進攻端給予了球隊很大幫助，他們每個人都已經在本賽季取得了進球，各個都是帶刀後衛！這5個人在各項賽事中已經為上港打進了6個進球！

在日期:5月14日晚間進行的上海上港與天津億利的比賽中，傅歡為上港首開紀錄，打進了個人本賽季的第一個進球！

有這樣一條能攻善守的後防線，我們有理由期待上港在本賽季取得理想的成績！