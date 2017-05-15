近日，為慶祝中希建交45周年，由國際菁英會主席胡智榮和希臘奧林匹亞科斯足球俱樂部主席MARINIKIS共同發起和策劃的公益活動「中希青少年足球交流項目」啟動儀式在京舉辦。在此次活動中，北京控股足球俱樂部U17青訓球員將受邀赴希臘交流、學習。

中國人民對外友好協會副會長宋敬武，國際菁英會主席、凱信榮集團董事長胡智榮，希臘奧林匹亞科斯足球俱樂部總經理IOANNIS VRENTZOS，奧林匹亞科斯足球俱樂部公關總監PENNY LAGKA，北京控股集團有限公司黨委常委、副董事長、常務副總經理李永成，北京北控智慧城市科技發展有限公司總經理、北京北控文化體育有限公司董事長張穎芝，北京北控文化體育有限公司總經理李春利，北京控股足球俱樂部總經理楊俊生出席此次活動。

宋敬武副會長在致辭中指出，「希望值此中希建交45周年之際，以借鑒希臘足球發展經驗為基礎，推動中希足球合作，最終服務中國足球產業的發展。」

李永成副董事長表示，北控的青訓球員與希臘奧林匹亞科斯俱樂部的夏令營活動，有助於國內小球員的成長，「北控集團會一如既往地支持中國足球事業的發展。」

胡智榮主席認為，此次中希足球交流項目，旨在打造「一帶一路」國家戰略背景下的體育交往平台，增進中國和沿線國家的體育人文交流和文明互鑒，促進彼此之間的了解和友誼，深化合作領域，尋求更多的發展機遇。