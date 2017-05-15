「WannaCry」勒索病毒在全球肆虐，台電今天(15日)證實，大林電廠電腦受到此病毒侵襲。不過，受到感染的電腦是行政電腦，約有100多台受駭，與實際控制電廠機組運轉的電腦系統無關，目前台電已即時隔離處理。

台電強調，台電電廠的電力系統皆屬封閉系統，未受勒索病毒影響，供電不受影響。