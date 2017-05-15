立法院經濟聯席委員會今天(15日)審查「前瞻基礎建設條例草案」，今天會議一開始國民黨依舊強力杯葛，但在民進黨人數優勢下，草案最後仍完成初審，所有條文都保留送院會協商處理。

歷經6場公聽會、1次混亂初審又通過退回重審以及藍綠立委甲級動員，造成多個委員會停擺，終於在喧鬧約3週後，立法院經濟聯席委員會15日完成「前瞻基礎建設條例草案」初審，將草案送出委員會，不過，所有條文仍須保留送院會協商處理。會議主席、民進黨立委邱議瑩說：『(原音)附帶決議共31項，均保留送院會處理，併案審查完竣，擬具審查報告，提報院會討論，須交由黨團協商，院會討輪時由本席列席說明。』

過程中，藍綠雙方爆發嚴重肢體衝突，國民黨依舊強力杯葛，使出潑水、撒假鈔等戲碼，並在一旁高喊「有異議」、「退回」、「打假球」，並以書面提出散會動議及有異議，但邱議瑩點名表決後都未通過。

值得注意的是，逐條審查時登記發言的立委都是時代力量的立委，包括徐永明、黃國昌、高潞∙以用委員，他們要求讓行政部門的官員上台發言，回到實質審查、進行大體討論，呼籲國民黨不要再鬧了，邱議瑩則回應會場混亂，她無法請官員上台，且所有相關程序都有進行過，裁示不進行大體討論。

會議最後，民進黨立委邱志偉提出復議動議，邱議瑩點名表決，反對者過半數不通過，用掉一次復議機會，隨後主席在11時46分宣布散會。

據了解，草案初審通過後將進入1個月的協商冷凍期，立法院本會期法定是到月底，預估草案將於延會或臨時會時再處理。