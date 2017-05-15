前瞻條例完成初審 送院會協商中央廣播電台 (2017-05-15 11:53)
立法院經濟聯席委員會今天(15日)審查「前瞻基礎建設條例草案」，今天會議一開始國民黨依舊強力杯葛，但在民進黨人數優勢下，草案最後仍完成初審，所有條文都保留送院會協商處理。
歷經6場公聽會、1次混亂初審又通過退回重審以及藍綠立委甲級動員，造成多個委員會停擺，終於在喧鬧約3週後，立法院經濟聯席委員會15日完成「前瞻基礎建設條例草案」初審，將草案送出委員會，不過，所有條文仍須保留送院會協商處理。會議主席、民進黨立委邱議瑩說：『(原音)附帶決議共31項，均保留送院會處理，併案審查完竣，擬具審查報告，提報院會討論，須交由黨團協商，院會討輪時由本席列席說明。』
過程中，藍綠雙方爆發嚴重肢體衝突，國民黨依舊強力杯葛，使出潑水、撒假鈔等戲碼，並在一旁高喊「有異議」、「退回」、「打假球」，並以書面提出散會動議及有異議，但邱議瑩點名表決後都未通過。
值得注意的是，逐條審查時登記發言的立委都是時代力量的立委，包括徐永明、黃國昌、高潞∙以用委員，他們要求讓行政部門的官員上台發言，回到實質審查、進行大體討論，呼籲國民黨不要再鬧了，邱議瑩則回應會場混亂，她無法請官員上台，且所有相關程序都有進行過，裁示不進行大體討論。
會議最後，民進黨立委邱志偉提出復議動議，邱議瑩點名表決，反對者過半數不通過，用掉一次復議機會，隨後主席在11時46分宣布散會。
據了解，草案初審通過後將進入1個月的協商冷凍期，立法院本會期法定是到月底，預估草案將於延會或臨時會時再處理。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
playboy s15．playboy 內增高．playboy 側背．Playboy PB-S2．playboy 鑽飾．playboy 長夾．PLAYBOY 短皮夾．playboy 床罩．playboy 奶油．PLAYBOY 桃紅．playboy 螢幕．playboy 皮套．PLAYBOY 隨身．PLAYBOY 側背包．playboy 信封包．PLAYBOY 手鍊．playboy 機車．playboy 電池．playboy 牛奶．playboy 蛋糕．PLAYBOY 水桶包．Playboy PB-S12．playboy 涼被．playboy 短褲．playboy A6．playboy 包．playboy 雜誌．playboy 直立．playboy 外套．playboy 浴巾
注意！勒索病毒席捲全球：攻擊這類電腦 破解靠重裝系統【北京新浪網】
勒索病毒預防 上班前先做這些步驟【中央社】
？馬雲：我並不在乎你是哪兒畢業的，你得不斷地學習【北京新浪網】
勒索病毒索要比特幣，這個世界是善良的還是邪惡的【北京新浪網】
驚人：金價漲勢遭遇低谷， 三座大山重壓喘不過氣？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》