(中央社訊息服務20170515 11:21:13)NuBra隱形胸罩是相當多女性在穿著露背禮服、婚紗時不可或缺的必備產品。然而鮮少人知道，NuBra事實上是台灣絕世好波公司的註冊商標。近期兩家台灣業者在網路上以NU BRA、NUBRA、NuBra等名稱販售隱形胸罩，被控侵犯商標權，就以媒體報導及網友討論為證據，辯稱NuBra就是隱形胸罩的代名詞，而非專用商標，大家都可以用。



究竟專用商標和產品代名詞的分野在哪裡？企業大量推廣品牌、吸引消費者目光的同時，又該如何避免品牌變成通用的產品代名詞？長年輔導企業智財管理的資策會科法所創智中心施品安組長表示：「若已註冊的商標，後續因消費者或企業不當使用，而失去品牌的識別性，變成產品的通用名稱，將面臨失去品牌作為市場區隔、優勢競爭的命運。」



不只NuBra，近年來商標通用化已造成相當多爭議，如搜尋引擎龍頭Google，亦遭到挑戰，許多人認為「Google」已被當作「網路檢索」的代名詞，失去了指示特定服務來源的識別性。雖然法院最後認定NuBra、Google商標未被通用化，但仍引發商標存續的危機。事實上，許多國際知名商標，如Zipper（拉鍊）、Aspirin（頭痛藥）…等，已因使用不當，成為通用化名稱，不再受商標權保護。可見並非註冊了商標企業就能高枕無憂，商標權的維護和使用仍是企業需重視的課題。



有鑑於此，許多國內外企業已開始重視商標使用管理，包含軟體企業Adobe拯救photoshop不要變成「修圖」的代名詞、可口可樂公司（Coca-Cola）、英特爾股份有限公司（Intel）皆訂有專屬的「商標使用規則」。為協助國內企業瞭解國際知名大廠如何避免大紅大紫的品牌成為公共財，資策會科法所創智中心即將於5月下旬推出「品牌智財指南系列」，大方分享商標使用規則手冊、商標使用教具等內容，傳授企業正確使用、授權、管理品牌商標的秘訣，不讓企業的知名品牌變成產品通用代稱！



訊息來源：財團法人資訊工業策進會