台印科研主管單位 討論技術商品化合作中央社 (2017-05-15 12:50)
經濟部、工研院、資策會等組成印度產業智庫交流團11日拜會印度科技部旗下最重要的研究單位科學與工業研究委員會，雙方討論人才交流與技術商品化等合作。（駐印度代表處科技組提供）中央社記者康世人新德里傳真 106年5月15日
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