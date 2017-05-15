港媒：習舊部屬王小洪擔任國安辦副主任中央社 (2017-05-15 11:59)
（中央社記者張謙香港15日電）據報導，中國大陸國家主席習近平的福建舊部屬、現任公安部副部長王小洪，近日擔任中共中央國家安全委員會辦公室常務副主任。
星島日報今天在報導中引述北京消息人士說，王小洪有望在中共19大獲提名為中央委員。
報導表示，公安部官方網站顯示，公安部副部長、北京市副市長兼市公安局局長王小洪近日的排名上升，位於兩位正部級副部長黃明、孟宏偉之間。
報導指出，所以如此，是王小洪已獲晉升為中共中央國安會辦公室常務副主任，接替空降北京市長的蔡奇，明確為正部級。
據報導，習近平執政之後，高度重視國家安全，成立中共中央國安會並且親自掛帥，國安會辦公室主任由中共政治局委員、中央辦公廳主任栗戰書兼任。
報導表示，王小洪擔任常務副主任，是國安會辦公室實際負責人，角色吃重，也顯示他深得最高領導人的信任。
據說，年近60歲的王小洪是福州人，在習近平主政福州期間，擔任閩侯縣公安局局長、福州市公安局副局長。
後來，他歷任福州市公安局局長、漳州市公安局局長、福建省公安廳副廳長、廈門市副市長兼公安局長。
習近平執政之後，他於2013年首次跨省交流任職，出任河南省公安廳長，2014年底擔任副省長兼公安廳長，2015年3月出任北京市副市長、市公安局長，2016年任公安部副部長、北京市副市長兼市公安局長。1060515
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Fujifilm 轉接環．FUJIFILM INSTAX 210．fujifilm 防水相機．FUJIFILM MINI25．FUJIFILM 18mm 平行輸入．Canon 類單眼相機．FUJIFILM NP-45A 鋰電池．canon 類單眼 gx1．FUJIFILM MINI 50s．Caselogic 類單眼．FUJIFILM instax 拍立得．FUJIFILM Spring 底片．FUJIFILM X-Pro1．Fujifilm 螢幕．FUJIFILM Z70．Fujifilm 相框．Fujifilm 相機．Fujifilm F601Z．FujiFilm MINI 25 拉拉熊．Fujifilm 束口袋．Fujifilm X100．Fujifilm mini50s．FUJIFILM Z35．FUJIFILM J250．Fujifilm X100 相機．FUJIFILM FinePix X-S1．sony 類單眼 HX400．Fujifilm MINI7．sony 類單眼相機．Fujifilm 地圖
女孩睡夢中覺得脖子癢隨手一拍 一覺醒來已毀容【北京新浪網】
這次「一帶一路」峰會，中國收穫了五大驚喜！ 【北京新浪網】
特朗普擬速決FBI新局長人選 民主黨人威脅否決【北京新浪網】
全球爆發勒索病毒攻擊 中國校園網大面積感染【北京新浪網】
習近平出席「一帶一路」高峰論壇開幕式【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》