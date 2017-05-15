（中央社記者張謙香港15日電）據報導，中國大陸國家主席習近平的福建舊部屬、現任公安部副部長王小洪，近日擔任中共中央國家安全委員會辦公室常務副主任。



星島日報今天在報導中引述北京消息人士說，王小洪有望在中共19大獲提名為中央委員。



報導表示，公安部官方網站顯示，公安部副部長、北京市副市長兼市公安局局長王小洪近日的排名上升，位於兩位正部級副部長黃明、孟宏偉之間。



報導指出，所以如此，是王小洪已獲晉升為中共中央國安會辦公室常務副主任，接替空降北京市長的蔡奇，明確為正部級。



據報導，習近平執政之後，高度重視國家安全，成立中共中央國安會並且親自掛帥，國安會辦公室主任由中共政治局委員、中央辦公廳主任栗戰書兼任。



報導表示，王小洪擔任常務副主任，是國安會辦公室實際負責人，角色吃重，也顯示他深得最高領導人的信任。



據說，年近60歲的王小洪是福州人，在習近平主政福州期間，擔任閩侯縣公安局局長、福州市公安局副局長。



後來，他歷任福州市公安局局長、漳州市公安局局長、福建省公安廳副廳長、廈門市副市長兼公安局長。



習近平執政之後，他於2013年首次跨省交流任職，出任河南省公安廳長，2014年底擔任副省長兼公安廳長，2015年3月出任北京市副市長、市公安局長，2016年任公安部副部長、北京市副市長兼市公安局長。1060515