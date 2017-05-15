台印科研主管單位擬合作 推技術商品化中央社 (2017-05-15 11:58)
（中央社記者康世人新德里15日專電）為強化與印度產業技術合作，工研院、資策會等近日拜訪印度科學與工業研究委員會等單位，草擬人才交流與技術商品化等合作備忘錄，雙方預定10月簽署，展開新一輪合作。
經濟部工業局、亞太產業鏈結辦公室和工業技術研究院、資訊工業策進會、全國工業總會的官員與代表，近日組成印度產業智庫交流團，在駐印度代表處科技組長陳和賢陪同下，前來印度拜會相關單位。
交流團9日起陸續拜會印度都市發展部、印度科學與工業研究委員會（CSIR）、印度工業聯合會（CII）、印度國際經濟關係研究院（ICRIER）、印度自動車輛零組件製造業協會（ACMA）、印度手機協會（ICA）、印度電子產業協會（ELCINA）和印度理工學院（IIT）德里分校、尼赫魯大學等單位。
根據透露，交流團與上述單位分別洽談雙邊人才、技術等相關交流與合作，並設立聯絡窗口。
此外，工研院也與CSIR討論雙邊各項實驗交流，合作將有潛力的技術商品化；工研院也願意提供印度研究生實習機會。
據報導，雙方決議把這次討論內容草擬成文字後，預計10月正式簽署合作備忘錄。
陳和賢拜會CSIR時，也當面遞交邀請函給CSIR，希望CSIR派代表於10月赴台參加台灣印度產業高峰論壇。
陳和賢今天表示，推動台印科技產業交流，是駐印度代表處科技組的重要工作項目之一，期盼透過雙邊強化交流與合作，進一步創造台印間的互利雙贏。
CSIR是印度科技部所屬最重要的研究單位，主席由印度總理莫迪擔任，兩位副主席則由印度科技部次長擔任，所做研究經常成為印度政府制訂政策的參考。1060515
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