（中央社台北15日電）中國大陸一項最新「中國媽媽『焦慮指數』報告」顯示，以城市區分，最焦慮的是上海媽媽；中國媽媽們通常以購物、哭、吃零食紓解壓力。



這項報告也顯示，以年齡區分，80後（1980年後出生）最焦慮，超過90後與70後的媽媽。



綜合中國大陸媒體報導，大陸UC大數據平台12日發布上述報告。



報告還顯示，媽媽們的焦慮指數與所從事產業有關。工作壓力越大，焦慮指數越高。金融、網路產業的焦慮媽媽人數遠超其他行業。



報告指出，盡管沒有工作上的壓力，但全職媽媽們的焦慮指數位列第3，僅次於從事金融與網路工作的媽媽們。



對於一心放在孩子身上的全職媽媽來說，她們的焦慮不只在教導孩子、處理家務，還要承受收入減少而帶來的經濟壓力。



報告指出，媽媽焦慮的來源包括食品安全問題層出不窮、兒科醫生嚴重短缺、學區房價格猛漲、奶粉代購、生病住院、入學升學、夫妻關係、婆媳關係。



此外，年齡成長帶來的外貌體型變化與健康問題是媽媽們普遍的困擾。



至於中國媽媽們如何紓解焦慮？報告顯示，購物、哭、吃零食是調節焦慮的主要方式。1060515