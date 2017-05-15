（中央社記者黃麗芸台北15日電）全球史上最大規模網路攻擊肆虐，勒索軟體恐在週一上班日造成更多破壞。科技部長陳良基今天說，部內防堵算順利，台灣對病毒防制安全的反應能力不錯，受害情況相對輕。



兇猛的電腦勒索病毒WannaCry全球肆虐，這些攻擊可能造成用戶檔案被鎖，除非按照歹徒指定金額付出虛擬貨幣比特幣（Bitcoin），否則檔案無法開啟。這波網路攻擊在全球釀成「前所未見」的嚴重災情，目前已知逾150國受波及。



陳良基上午出席「設立單一諮詢窗口 加速生醫原料進口報關程序」記者會，媒體會前聯訪詢問WannaCry勒索病毒目前影響情況？



他表示，科技部已對此進行全面查驗，目前看來防堵還算順利，沒有任何災情出現，但仍針對所有電腦和較舊的作業系統進行檢查，目前整體看來還好。



對於台灣已有受害者向警方報案，陳良基認為，台灣在使用電腦上向來較有經驗，也是被病毒攻擊頻率較多的國家，所以一般人對於病毒防護的謹慎程度也較高，這波被攻擊程度相較全球還算好。



他提到，若一旦發現病毒肆虐相關資訊時，台灣很多民眾會將如何防範病毒的相關訊息轉發到各個網路群組，可見大家對病毒防制安全的反應能力不錯。



媒體追問立法院即將進行「資通安全管理法草案」修法，但有部分電信業者認為將增加成本和負擔？陳良基表示，「寧願事前作防護，也不要事後再作修復」，因為修復的難度和所花代價之高，面對現在全球性網路病毒災害，寧願事前工作多一些，否則後果難收拾，病毒就在身邊，真的不要掉以輕心。



WannaCry勒索病毒在全球範圍持續擴散，其主要是透過掃描Windows作業系統的445連接埠來感染電腦。1060515