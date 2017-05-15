（中央社記者尹俊傑北京15日電）中國大陸國家主席習近平今天表示，「一帶一路」源自中國大陸，但屬於世界；以歐亞大陸為重點，向所有志同道合的朋友開放，「不排除也不針對任何一方」。



習近平還說，要堅持在開放中合作、在合作中共贏。「不畫地為牢，不設高門檻，不搞排他性安排，反對保護主義。」



「一帶一路國際合作高峰論壇」上午進入第2天議程，在北京雁棲湖國際會都舉行領導人圓桌峰會。除東道主習近平外，29個與會國家領袖和聯合國、國際貨幣基金（IMF）與世界銀行等國際組織負責人參與。



習近平發表引言時說，「一帶一路」建設需要和平穩定環境，各國需要加強合作與對話，化解分歧，透過協商解決爭端，共同維護區域安全穩定。



他主張，各國加強政策協調，「不搞以鄰為壑」。這是應對國際金融危機的重要經驗，也是當前世界經濟發展的客觀要求。各國基於自身國情制定發展戰略，各有特色，也有很多相同之處，彼此可相輔相成、相互促進。



習近平提議，結合「一帶一路」建設國際合作和落實聯合國「2030永續發展議程」、20國集團（G20）杭州峰會成果，和亞太經濟合作組織（APEC）、東南亞國家協會（ASEAN）和歐洲聯盟（EU）等區域發展規畫接軌，產生「一加一大於二」效果。



他說，「一帶一路」建設跨越不同地域、不同發展階段、不同文明，是開放包容的合作平台，是各方共同打造的「全球公共產品」。在「一帶一路」建設國際合作架構內，各方秉持共商、共建、共享原則，不斷朝人類命運共同體方向邁進。



習近平談話結束後，圓桌會議進入閉門討論階段。依照安排，下午舉行第2階段圓桌會議後，習近平將會見媒體，這次論壇的成果文件屆時有望出爐。1060515