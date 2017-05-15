（中央社台北15日電） 中國大陸道教聖地河南省洛陽市欒川縣老君山為慶祝「仙境朝聖節」，30幾名師傅通宵達旦，花18個小時製作出重達5公噸重的「太極八卦」巨無霸豆腐，展出後1小時內就被萬名遊客吃光光。



中新網報導，為趕製這個巨型豆腐，製作單位準備2500公斤優質黃豆，現場架起設備及9口大鍋，還特地焊接長達12公尺的鋼筋鐵籠豆腐神器。



由於製作程序複雜，工作量巨大，泡豆、磨豆、濾渣、打漿、熬漿、點漿、定型、壓實一道道工序一樣不能少，30多名欒川豆腐製作師通宵達旦忙碌，足足花了18個小時，才趕製出這個巨無霸豆腐。



巨無霸豆腐直徑8公尺，重達5.5公噸，是一個太極八卦造型豆腐。



豆腐製成後，14日一亮相展出，1個小時內就被現場萬名遊客免費分食一空。1060515