2017宜蘭綠博畫句點 入園人次逾45萬台灣好新聞報 (2017-05-14 19:37)
記者陳木隆／宜蘭報導
首度在冬山河生態綠舟及冬山火車站附近場域舉行的宜蘭綠色博覽會，14日結束為期44天的綠色盛會，今年入園總人次突破45萬。主持閉幕式的宜蘭縣政府秘書長賴錫祿預告，2017國際童玩藝術節將於7月在冬山河親水公園展開夏日盛會；接著又有全國運動會在宜蘭舉行，會有超過1萬名的運動好手參賽，掀起一連串的比賽盛事。
綠博閉幕式中，縣府秘書長賴錫祿、冬山鄉長謝燦輝，以及縣議員游祥德、張秋明、黃定和、孫湯玉惠、薛呈懿等人，協同今年全運會吉祥物「古弟」與現場民眾齊跳感恩豐收舞，在歡樂的氣氛中為綠博畫下句點。
今年綠博最後1天適逢母親節，不少家庭陪著媽媽一起暢遊綠色盛會，並參加摸彩活動，或搭船遊河，歡度屬於媽媽的節日，入園遊客明顯增加。據冬山火車站統計，今年該站因為綠博的舉辦，吸引很多民眾直接搭火車到達會場，旅客人次與去年同期相比增加不少，營業額成長36%。
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