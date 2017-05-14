星盟20年 哩程百萬富翁競賽等你來中央社 (2017-05-14 18:54)
（中央社記者汪淑芬台北14日電）今年是星空聯盟成立滿20年，28家成員航空公司共同推出「哩程百萬富翁競賽」全球活動，即日起至7月31日前，分享旅程中最喜愛的文化體驗，就有機會獲指定航空公司的飛行哩程。
星空聯盟表示，為慶祝星空聯盟成立20週年，希望能紀念每位旅客與每段文化邂逅的感動，並且延續這份動能。
星空聯盟表示，民眾只需在活動官網完成4步驟；首先，選擇想贏取星空聯盟100萬哩程的成員航空公司，並輸入會員卡號，尚未擁有星空聯盟會員資格的參賽者可於註冊後獲得一組會員卡號。
接著，上傳一張自拍照以及最愛的文化體驗照片，做為參賽系統的使用圖片，接著簡短描述個人希望分享的文化探索，及與星空聯盟「連結世界旅人與文化」的關聯性。最後，留下正確的聯絡方式，以利得獎時聯繫。
星空聯盟這項活動提供9種語言，包括：繁體中文、簡體中文、英文、法文、德文、韓文、日文、葡萄牙文及西班牙文。
評審流程將由「國家地理」執行，預計9月28日公布得獎名單。1060514
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