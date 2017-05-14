來自馬來西亞的26歲歌手林明禎（圖），網路竄紅進軍台灣演藝圈，直呼「真的很神奇」；勤健身的她最自豪腹肌及翹屁屁，未來想挑戰當女打仔，她說，「為了想做的事，痛算什麼」。中央社記者張新偉攝 106年5月14日