來自馬來西亞的26歲歌手林明禎（圖）外型甜美可愛，擁有姣好身材，被封為「大馬女神」。出道1年半，林明禎發行第2張EP「#Me」，嘗試5種不同造型，接受中央通訊社專訪時笑認最常穿運動裝及球鞋出門，喜歡舒服自在的穿搭。中央社記者張新偉攝 106年5月14日