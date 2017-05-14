大馬女神林明禎 穿搭愛好舒服自在中央社 (2017-05-14 16:10)
來自馬來西亞的26歲歌手林明禎（圖）外型甜美可愛，擁有姣好身材，被封為「大馬女神」。出道1年半，林明禎發行第2張EP「#Me」，嘗試5種不同造型，接受中央通訊社專訪時笑認最常穿運動裝及球鞋出門，喜歡舒服自在的穿搭。中央社記者張新偉攝 106年5月14日
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