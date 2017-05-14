四川成都新機場 預計2020年啟用中央社 (2017-05-14 15:42)
（中央社台北14日電）中國大陸四川省發展和改革委員會主任范波昨天表示，興建中的四川新機場—成都天府國際機場投資額達人民幣700多億元，預計2019年完工，2020年啟用。
中國證券網報導，成都已有「雙流國際機場」正在營運，新機場完工後將使成都成為大陸第3個「一市兩場」的中國大陸城市。
范波13日在中國大陸「一帶一路」國際合作高峰論壇新聞發布會上作上述表示。
據報導，這座機場設計規模為新建3條跑道，二期工程再建3條跑道。1060514
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