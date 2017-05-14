▲喬許鮑曼（右）和艾蜜莉范坎普經公關證實兩人已訂婚。圖為《復仇》劇照。（圖／翻攝自網路，2017.05.14）

美國影集《復仇》已下檔2年，假戲真做的螢幕情侶檔喬許鮑曼（Josh Bowman）和艾蜜莉范坎普（Emily VanCamp）傳出已私訂終身的消息，經公關證實兩人確實已訂婚。

29歲英國男星喬許鮑曼和31歲加拿大女星艾蜜莉范坎普在《復仇》中演出兩個家道中落的富家子弟，從螢幕裡愛到螢幕外，交往約五年多。日前艾蜜莉在IG上傳一張以手遮面照，左手無名指的大鑽戒吸引了網友目光，猜測她已與喬許訂下終身，《今日美國報》向其公關求證，證實喜訊。

艾蜜莉對戀情始終保持低調，先前受訪曾提到：「喬許和我公私分得很清楚，我幾乎沒在訪談中提過他，老實說，當我們演出《復仇》發生很多有趣的事情，我會叫他『會打老婆的丹尼爾』，我的家人很不喜歡看到我在劇中被家暴的片段，但我們都是專業演員，我們的生活裡也不會出現那些暴力行為，感謝神。」