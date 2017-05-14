《復仇》螢幕CP終成眷屬 曬大鑽戒閃網友NOWnews今日新聞 (2017-05-14 15:36)
美國影集《復仇》已下檔2年，假戲真做的螢幕情侶檔喬許鮑曼（Josh Bowman）和艾蜜莉范坎普（Emily VanCamp）傳出已私訂終身的消息，經公關證實兩人確實已訂婚。
29歲英國男星喬許鮑曼和31歲加拿大女星艾蜜莉范坎普在《復仇》中演出兩個家道中落的富家子弟，從螢幕裡愛到螢幕外，交往約五年多。日前艾蜜莉在IG上傳一張以手遮面照，左手無名指的大鑽戒吸引了網友目光，猜測她已與喬許訂下終身，《今日美國報》向其公關求證，證實喜訊。
艾蜜莉對戀情始終保持低調，先前受訪曾提到：「喬許和我公私分得很清楚，我幾乎沒在訪談中提過他，老實說，當我們演出《復仇》發生很多有趣的事情，我會叫他『會打老婆的丹尼爾』，我的家人很不喜歡看到我在劇中被家暴的片段，但我們都是專業演員，我們的生活裡也不會出現那些暴力行為，感謝神。」
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Emily VanCamp（@emilyvancamp）分享的貼文 於2017 年 5月 月 11 12:54下午 PDT 張貼
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