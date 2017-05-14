（中央社記者王靖怡台北14日電）來自馬來西亞的26歲歌手林明禎，網路竄紅進軍台灣演藝圈，直呼「真的很神奇」；勤健身的她最自豪腹肌及翹屁屁，未來想挑戰當女打仔，她說，「為了想做的事，痛算什麼」。



林明禎外型甜美、可愛，擁有姣好身材，被封為「大馬女神」。出道1年半，林明禎發行第2張EP「#Me」，嘗試5種不同造型，接受中央通訊社專訪時笑認最常穿運動裝及球鞋出門，喜歡舒服自在的穿搭。



自招個性大剌剌，不像螢幕形象那樣溫柔、氣質，林明禎笑說，動作不夠淑女，一講話就破功，有時連她都受不了螢幕形象；曾拍MV要眨眼裝得很可愛，「內心非常掙扎、很痛苦」，心中不停吶喊「啊啊」。



就連少女最愛的粉紅色，林明禎都以「對這個顏色就比較敏感」形容，偏偏這次造型常要挑戰粉紅色，坦言每天都在克服粉紅色，平常較喜歡白、藍、黑及巧克力色，紫色也不錯，之前就有建議髮色從粉紅調回紫色，一發現當天髮色沒粉紅，開心到拍手歡呼。



回憶網路竄紅過程，林明禎直呼「真的很神奇」，1年半過得快又充實，推出EP、演戲及電影，有很多不可思議的事發生，她說，「以前真的很沒自信，對自己有很多不確定，一路走來自己更獨立堅強了吧，然後也比較懂得享受這個過程」。



林明禎先是在網路分享運動短片，因身體不好努力運動，發現運動大大改變她，精神、氣色都變好，才想上傳運動短片影響更多人，沒想到引起經紀公司及網友關注，與創作歌手宇珩聊天一拍即合，就來到台灣，開始演藝生涯。



原在馬來西亞從事美容生意，來台定居後最不適應就是工作，林明禎坦言美容師與歌手差距很大，以前沒想過會進入這一行，從對鏡頭自我介紹學起，笑稱現在臉皮厚很多了。



終極目標是想當廚師，小時候媽媽常不在家，她要煮東西給兩個弟弟吃，一開始煮出黑暗料理生米粥，慢慢學習，覺得煮東西很好玩；當成功煮出一桌菜，看到家人誇讚好吃全吃光，「那份成就感就覺得要當廚師」。



拿手料理是蜜汁排骨、醉蝦及義大利麵，目前僅是「家人的大廚」，林明禎說，以後想抽空1週上兩天廚師課程，希望在台開餐廳。



EP收錄3首不同曲風歌曲，林明禎表示，「Change」結合輕電音，不同以往形象，會讓大家嚇一跳，且副歌旋律洗腦；錄音卡關最久是「不是不愛」，花一整天才唱出想表達的感情。不過，相較以前「冒險愉快」錄1週，沮喪錄到哭的經驗，讓她自認進步很多。



健身有成的林明禎最滿意腹肌及翹屁屁，笑認很注重訓練臀部，要朝小而翹屁屁邁進；也不在意大家關注她的身材，「我也是喜歡看好看、美麗的事物」，每次運動累到不想動時，就會上網搜尋正妹身材照激勵自己，能變成其他人運動動力會很開心。



談起工作期許，林明禎表示，今年已推出音樂新作，接著想挑戰更多戲劇角色，最想演精神分裂及女打仔角色，當女打仔還是會怕痛，但為了想做的事，痛算什麼，直喊「女打仔，我已經準備好了」。1060514