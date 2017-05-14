鋒面影響 未來一週全台防雷雨中央社 (2017-05-14 15:11)
（中央社記者汪淑芬台北14日電）中央氣象局預報，明天起受鋒面影響，未來一週全台都要小心雷雨。
氣象局說，明天及16日受鋒面影響，天氣不穩定，各地將轉為有陣雨或雷雨的天氣，並可能有局部大雨。
氣象局預測，17日到20日鋒面南移並滯留在巴士海峽，17日至19日南部及東半部有短暫陣雨，午後其他地區也有局部短暫雷陣雨，20日各地有短暫陣雨。1060514
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