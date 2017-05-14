早安越南 飯店外的早餐更值得期待（2）中央社 (2017-05-14 15:10)
越南早餐選擇多，轉角就會遇到令人驚喜的美食，圖為越南河內老城區的一家雞肉河粉攤位，當地人正在享用美味營養的雞肉河粉。中央社記者劉得倉河內攝 106年5月14日
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