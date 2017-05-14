（中央社記者汪淑芬台北14日電）今天是母親節，出遊略多，國道上午順暢，午後國道5號北上出現塞車。



根據高速公路局下午2時40分路況資訊，國5頭城到坪林車輛時速只有28公里，宜蘭到頭城是車速58公里。



高公局參考近年母親節週休二日交通量統計資料，估計這次母親節交通量略較一般週休二日增加8%，並未實施高強度交通管制及疏導，但視交通狀況啟動匝道儀控管制、機動開放路肩。



高公局說，今天國5仍維持週日下午3時至晚上8時北上高乘載管制。1060514