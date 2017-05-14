影／《接線員》預告公布 窺探英倫色情按摩院NOWnews今日新聞 (2017-05-14 14:32)
電影《接線員》自去年金馬影展首映，頗獲好評，而且還是由《鐵娘子：堅固柔情》的金獎製片戴米恩瓊斯（Damien Jones），與《海角七號》製片黃志明聯合製作，還沒在台上映就令人注目。
這部旅英導演盧謹明首部執導的電影，改編自2008年金融風暴來襲時，導演身邊的親身故事，刻畫異鄉人在倫敦這個大城市生存，所遇到的掙扎與血淚。故事敘述2008年金融海嘯席捲全球，剛畢業的台灣留學生小袁，因為男友決定繼續留在英國，但求職卻四處碰壁，在經濟壓力走投無路之下，無意間發現一個賺外快的好機會：在一家非法的色情按摩院當接線員，幫忙打點尋歡客的各種需求。
在色情按摩院複雜的大染缸下，裡頭小姐們心結錯綜複雜，加上異鄉人的辛酸痛楚，不斷讓她質問自己的價值觀與道德底線。而這場人生成長課題，也使得她提前被迫一夜長大...。
該片也找來一票硬底子演員，金馬影后陳湘琪、紀培慧、以及電視劇磨練許久的范時軒等，眾人在電影開拍前，還飛到倫敦培養默契，演員們對於有機會一起飆戲，都大呼過癮。
《接線員》預告如下～～
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