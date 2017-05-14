（中央社記者劉得倉河內14日專電）多數人旅遊住宿時都會選擇附早餐的飯店，但旅客如果到越南，不妨試試飯店外的各種越南早餐，種類繁多，美味又超值。



說到越南美食，大家最熟悉的就是法國麵包和牛肉河粉，沒錯，這兩大越南國民美食，不論是大飯店或小吃店，連挑擔的小販都有。



在越南經營事業數十年的台商說，就他的經驗，大飯店的牛肉河粉只能算普通級，真正的美味的牛河是在街頭巷尾。



越南地理狹長，以農立國，早年被法國殖民統治，慢慢養成食用牛肉習慣，以米製造的河粉或米線配上牛肉就是美味料理，越南牛肉湯清一色是清燉，牛肉河粉每碗的價格從5萬到8萬越南盾（約新台幣68至108元），內容豐富，有燙生牛肉片、熟牛肉片、牛筋、牛肉丸等，依價格高低有不同組合。



除牛肉河粉外，豬肉和雞肉也是越南人蛋白質的來源，也搭配河粉或米線來食用，也是以清燉方式來食用，像北越河內老城區就有雞肉河粉攤，一碗河粉配上青蔥絲和香菜，還肉質彈牙的雞肉，濃郁的雞高湯，價格只要3萬越南盾。



另外當地學生和上班族的喜愛的糯米飯，大約有十種口味，其中最受到歡迎的就是以花生與蓮子組合的糯米飯，河內老城一家攤位上，經常是大排長龍，一份5000越南盾，就是經濟方便的早餐。



至於以法國麵包基礎的越式三明治，麵包有傳統的法式麵包和巧巴達麵包兩大類，內容不外乎就是肉和蔬菜，其中以火腿肉片居多，另外就是類似沙威瑪式的烤肉，吃一份就非常有飽足感，配上越南咖啡就是豐盛早餐。



其他越南早餐還有腸粉類和涼拌米線和粿類等，可以選擇的種類實在太多了，多數旅客可能會擔心腸胃不適的問題，只要記住熱食和熟食為原則，如果自備不鋼餐具，就更放心大快朵頤了。1060514