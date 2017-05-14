《走近科學》是中央電視台第一個科普性欄目，節目非常善於在看似平靜的電視畫面中配以詭異的音樂，嗓音低沉的解說，勾起觀眾陣陣好奇心。節目堅持用科學的手段解決一切難題，但結果常常讓人啼笑皆非，大跌眼鏡。

10.屍變

寺廟裡放了一具古屍，每到晚上，值班的人就會聽見奇怪的聲音，跟指甲刮門板似的，人們懷疑發生了屍變。

後來調查結果是，因為房子年久失修，木質結構相摩擦而發出聲音。而白天嘈雜難以注意到，晚上安靜下來就能聽見了。

9．睡美人

女孩因為失戀，成天躺在床上，兩年來沒有吃過一頓飯，非但沒有餓死反而變得更加漂亮了，大家紛紛覺得不可思議，簡直是童話故事中的睡美人！於是把女孩帶到醫院檢查，也沒發現什麼異常。

結果通過攝像頭髮現，女孩每天趁她媽媽出去工作時，偷偷起來吃飯。

8．野獸出沒

某個村子每天半夜三更都傳出可怕的怪叫聲，全村人都被吵得無法入眠。恐懼感又使村民不敢擅自出去一探究竟，只好戰戰兢兢地失眠到天亮。節目組採訪了大量的老人，他們表示這個村子經常有野獸出沒，野獸每天夜裡在村子里作怪，鬧得人心惶惶。

節目組多方打聽和研究后，得出的結論是：這怪叫聲是村子里一個胖子打呼嚕的聲音。

7．死細胞復活

掛了20多年的一面鼓，突然神奇地長出了毛髮。人們認為這是鼓皮里的細胞尚未完全壞死。可是已經死去的動物皮膚怎麼可能長出新毛呢？節目組帶著這些毛髮去北京的一家科研所找到專家進行研究。

專家做了各種檢查和實驗，結果表明，那些毛髮本來就長在鼓上，20多年前就有了。由於鼓掛得比較高，人們才沒注意到。最近才有人看見這些毛髮，便以為是新長出來的！

6．小牛生蛋？

名叫龐華的養牛戶一天在自家的牛棚里發現了一枚黑色的蛋。一家人堅持稱其為小牛犢生的蛋，沒有任何人或是牲畜進入過牛棚。該「牛蛋」重50g，體積比一般的雞蛋大，卻與雞蛋的重量相當。夫妻倆把怪蛋看成寶貝，拒絕教授將其損壞。教授通過B超檢查，X光檢查，基本排除其是「蛋」的可能后，龐華終於答應切出一小塊進行研究。

結果讓人啼笑皆非，原來這顆「牛蛋」只是小牛由於經常舔舐牛毛而拉出的「異樣排泄物」，俗稱糞便。

5．神靈庇佑

峨眉山上有一個古寺，地處森林深處，但屋頂上從來沒有一片樹葉，這難免讓人覺得不可思議。難道古寺真有神靈庇佑？這件事情經過漫長、深沉、全方位，多角度的分析，節目組採訪了寺中實習的和尚，遊客，保安，居士，文物管理局局長，等等人物。

最後得出了驚人結論：樹葉是風吹走的。

4．吐血狂人

一位男性從小就會吸血，幾十年來，只要他在皮膚上用嘴吸一下，就會滲出血液，而嘴巴里也有會有血。但是調查表明，他的皮膚十分正常，並不出血。專業醫生對他的身體進行了多項檢查，仍然找不出準確的原因。

最後發現，原來是牙齦出血！

3．地震頻發

一個地方長年地震，人們時常有強烈的震感，好奇心引領著大家來到此地進行調查。經過一系列及其專業的研究，測量地震波、檢查放射性元素等等。

最後功夫不負有心人，原因終於查明，這是由於隔壁工廠的機器功率過大，其震動得相當厲害，從而引發了「地震」。