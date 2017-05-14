立法院經濟、財政、內政、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會等6個委員會，15日將聯席初審前瞻基礎建設條例草案。民進黨立院總召柯建銘日前宣示，前瞻基礎建設特別條例草案只剩下5條條文，沒有審查不完的道理，15日一定要送出委員會。

柯建銘認為，國民黨已經使盡所有招數，鬧場鬧這麼久了，民進黨容忍很久，不能讓他們毫無理性的要求，換召委很難接受。

他表示，希望在理性的氛圍下，朝野好好談，回到立法院基本的運作上去，永無止境的杯葛，國民黨立委也應該考慮，「自己的政治生命自己顧」。

國民黨立委林為洲說，民進黨團找國民黨團協商，都是有前提的協商，計畫期程8年、總經費上限新台幣8900億元都不能動，這樣有前提的審查，變成國民黨團要替行政院背書，條文原封不動是假審查，讓國民黨團陷於審查也不是、不審查也不是的兩難之中，才演變成現在這樣的亂象。

他開玩笑地說，明天只能祈求老天幫忙，目前沒有對策，就交由明天一早的黨團大會討論。

明天就要審查草案最關鍵的第7條，總計畫期程8年、經費上限8900億元等內容。民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，不可能接受國民黨團提出的4年5000億元方案，這也看得出國民黨團連前瞻計畫的概念都沒有搞清楚，況且愛台12項建設、8年800億元治水計畫等，都不是以任期為標準。

柯建銘說，前瞻基礎建設計畫每2年為一期，會向立法院提出報告，且沒有通過的計畫就不會執行，預算只會少不會多，這樣的監督方式，比國民黨團的方式更嚴格、也更完整。