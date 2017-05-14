（中央社記者梁珮綺台北14日電）台北市長柯文哲今天上午出席法鼓山心靈環保活動，護樹團體到場舉牌抗議，要求台北市政府立即撤銷移樹許可，場面火爆。



柯文哲今天上午出席活動，結束後，護樹團體高喊「立即下令撤銷移樹許可」，雙方一度爆發衝突，護樹團體甚至圍堵在柯文哲座車周圍，場面火爆。



松菸公園催生聯盟召集人游藝表示，北市府4月底核准遠雄移樹，但柯文哲2年前上任以來，就勒令遠雄停止移樹，因其沒完成BOT議約，在大巨蛋公安有疑慮狀態下不得移樹，2年過去，遠雄還是老樣子沒改善，市府卻同意移樹。



游藝說，護樹團體數度到北市府陳情，甚至還傳簡訊給柯文哲、市長辦公室主任蔡壁如，「他們都知道我們在談什麼，談的是一個價值！」他說到傷心處，哽咽落淚，「今天一個政治人物，你自己說過的話都可以推翻，叫人民以後要怎麼信任你。」



法鼓山方丈和尚果東法師出面與游藝溝通，希望雙方互相包容、持續溝通，「每個人都有他的立場，你也表達你的立場，彼此尊重一下。」1060514