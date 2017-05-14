（中央社記者蘇龍麒台北14日電）民進黨立委蔡培慧日前釀了2小罐梅酒，她說，梅酒的作法是她過世的阿嬤教她的，她在母親節前夕的梅子產季時，特別揣摩了阿嬤的手法釀梅酒，也懷念著阿嬤的老味道。



蔡培慧說，在她的記憶中，阿嬤釀的梅酒，是完全不加任何酒精，僅靠著二砂與青梅的堆疊，靜靜等待1年，就成為了自然發酵的風味梅酒。



蔡培慧今年趁著梅子產季，買了10台斤的青梅，做了2小罐梅酒和6台斤的茶梅。



她循著阿嬤過去教她的經驗說，釀梅酒的過程中，每個步驟都急不得，「耐心」是釀造美味的自然梅酒最重要的成分。



她說，釀梅酒最費工的是，洗青梅還必須一顆一顆用牙籤仔細挑去蒂頭。她邊回憶著阿嬤邊說，挑蒂頭有無細心，喝梅酒時就見真章，蒂頭如果沒挑乾淨，釀出來的梅酒會帶點苦澀，這一點點的小動作，就會影響了梅酒的風味。



蔡培慧說，釀梅酒的同時與阿嬤相處的點滴又浮現在腦海中，沒有加酒的釀法，考驗釀造者的技術，如何讓梅子與糖能好好進行發酵正是手路所在，也可以用刀在青梅上畫上幾刀，加速梅汁滲出與二砂一起發酵。



她說，青梅與糖必須要以2：1的比例，一層梅子、一層糖的堆疊進消毒好的玻璃罐中，然後將罐口密封，過了幾天之後，梅子慢慢滲出汁液來融化二砂，梅子就會一一浮起來，放置1年後，就會變成風味獨特的梅酒了。



蔡培慧說，小時候總是貼著玻璃罐觀察青梅的變化，青梅會慢慢地變皺，滿滿的二砂也被滲透的梅汁融化，更不時冒出氣泡，她總是跟阿嬤說，「這是梅子在變魔術吧！」



她說，親手做梅酒、茶梅，除了是重視食安，希望能夠喚醒大家台灣正在流失的老手藝外，也是她在母親節前夕，懷念著阿嬤的最好方法。1060514